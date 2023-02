Investitionskurs findet Zustimmung

Michael Franke Foto: SPD

Michael Franke, Vorsitzender der SPD, lobte, dass sich im Haushalt alles wieder finde, was der Rat so auf der Agenda habe. Überraschungen über den Inhalt des Haushalts gebe es anders als vor 25 Jahren heute „eher nicht. Und das ist auch gut so.“ Bei allem Verständnis äußerte er dennoch die Bitte an die Ratsmitglieder „die alten Haushaltsansätze wie Stadtpark, Drostengarten, Piratenspielplatz und letztendlich Freibad endlich durchzuführen“. Auch die Mehrfamilienhäuser im Herxfeld seien dringend. Als „Erfolgsmaßnahme“ bezeichnete er den Hundespielplatz, der auf einen SPD-Antrag zurückzuführen sei. Franke lobte, dass die Bereitstellung der Herxfeldhalle für Geflüchtete so „geräuschlos“ stattgefunden habe. Das sei „ein starkes Zeichen der Sassenberger Bevölkerung, den geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu helfen“. Abschließend warnte der SPD-Fraktionsvorsitzende vor der Gefahr der Haushaltssicherung, die angesichts des Defizits in Zukunft drohe. „Ich denke, das will keiner von Ihnen.“ Er mahnte, frühzeitig gegenzusteuern.