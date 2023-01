Ist die neue Tollität Camper, Jäger oder vielleicht ein Gärtner?

Die Eingeweihten des KCK sind zwar durchaus geübt darin, ein Geheimnis für sich zu behalten, zweieinhalb Jahre ist aber auch für sie eine lange Zeit. Eine wahre Tortur muss es hingegen für die neue Tollität sein, solange niemandem vom zukünftigen jecken Amt zu erzählen.

Doch damit ist bald Schluss, am Samstag wird Prinz Lui das Narrenzepter an seinen Nachfolger weitergeben. Ein Foto aus den Kindertagen des neuen Prinzen oder der neuen Prinzessin ist das Einzige, was der Karnevalsclub bisher herausgerückt hat.

An wen gibt Prinz Lui I. sein Narrenzepter ab?

Ein Kind auf einem Campingstuhl, einer kleinen Schaufel in der Hand und einem Hund im Hintergrund ist auf dem Bild zu sehen. Gibt dieses Foto schon Hinweise auf das jetzige Leben der neuen Tollität? Das Campingwesen ist in Sassenberg ja durchaus vertreten und die närrische Zeit ist nicht unbedingt die Hochsaison bei Campern. Nutzt jetzt jemand aus dieser Branche die Winterzeit, um die Sassenberger Karnevalisten zu regieren? Oder gibt die Schüppe Aufschluss über den erlernten Beruf des neuen Prinzen? Pflanzt er schöne Blumen und verschönert damit den Friedhof oder die städtischen Grünanlagen? Oder gräbt er heutzutage mit einem großen Bagger viel tiefere Löcher?

Deutet der Hund im Hintergrund auf eine Jagdleidenschaft in der Familie hin? Ist hegen, pflegen, erlegen das Steckenpferd der neuen Tollität? Oder ist es eine Person, die die Kinder aus dem Gröbsten raus hat, einen sicheren Job hat und sich endlich ihren Traum erfüllen möchte? Vielleicht ist es auch jemand, dem das Glück an der Vogelstange bisher nicht hold war und sich jetzt um einen anderen adligen Titel bemüht?

Am Samstag wird das Rätsel gelöst

Eventuell ist es aber auch eine Person aus der Lokalpolitik, dem ein hohes Amt in der Politik bisher verwehrt blieb und der so zumindest in der närrischen Zeit den Schlüssel fürs Rathaus haben möchte, um die Amtsgeschäfte zu führen. Am Samstag wird dieses Rätsel endlich gelöst, wenn die neue Tollität in die Narrhalla einzieht. Abgesehen davon, dass den Narren die Herxfeldhalle und der bördingsche Saal nicht zur Verfügung steht und man daher auf die Aula der Sekundarschule und die Schützenhalle ausweichen muss, freuen sich die Karnevalisten darüber, dass man doch eine „normale“ Session feiern kann, mit all den üblichen Veranstaltungen. Am Tag nach der Proklamation findet der Prinzenempfang in der Schützenhalle statt.

Prinzenempfang nach der PriPro

Am 4. Februar (Samstag) steht der Kinderkarneval in der Aula der Johannesschule und der Schülerkarneval im Sportlerheim für die neue Prinzessin oder den neuen Prinzen auf dem Plan. Am Wochenende darauf steigt am Samstagabend die elfte Auflage der Damensitzung in der Aula der Sekundarschule und am Sonntagnachmittag heißt es „Narretei ab 3“ in der Schützenhalle. Ein weiteres Highlight für die neue Tollität wird dann sicherlich der Altweiberumzug am 16. Februar und der Prinzenball am 18. Februar in der Aula der Sekundarschule sein. Volles Programm für die neue Tollität, die sich sicherlich über jeden freut, der mit ihr eine schöne fünfte Jahreszeit verbringen möchte. Informationen zum Kartenverkauf der einzelnen Feiern findet man im Veranstaltungskalender des KCK unter 3xHelau.de.