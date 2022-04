Jäger erwerben eine Drohne

„Coronabedingt waren die Jagden nicht so, wie wir es erwartet hatten“, zog Ferdinand Freiherr von Korff, Vorsitzender des Hegerings Füchtorf, auf der Mitgliederversammlung eine ernüchternde Bilanz des vergangenen Jahres. Dennoch berichtete er auch Positives: Die Waldaufräumaktion sei gut angenommen worden und auch die erste Tranche an Kinder- und Bilderbüchern, die der Kreisjägerverband sponsert, um das Naturverständnis der Jüngsten zu fördern, sei – verbunden mit einem Waldtag – im ersten Kindergarten angekommen. Der Hegering habe derzeit 69 Mitglieder, davon sieben in der Jagdhornbläsergruppe, die selbst keine Jäger seien.

Von Korff erinnerte daran, dass Rehe weiter große Schäden in frisch aufgeforsteten Fläche anrichteten. Das Bejagen sei daher erlaubt. Zwar sollten die Tiere zunächst aus der Winterruhe heraus sein, doch „solange nicht genug Deckung da ist, müssen wir darauf achten“, hielt er fest.

Drohne mit Wärmebildkamera

Zum Schutz von Rehkitzen vor dem Vermähen hat der Hegering im Rahmen eines hochdotierten Landesprogramms gemeinsam mit dem Hegering Milte eine Drohne erworben, berichtete der Obmann für das Schießwesen Lukas Möllmann. Ausgestattet mit einer Wärmebildkamera kann die Drohne Hinweise auf im hohen Gras verborgene Kitze oder Brutvögel geben. Sowohl Hegeringmitglieder, die sich im Drohnenflug üben wollten, als auch Landwirte, die ihre Äcker vor der ersten Mahd aus der Luft absuchen lassen wollten, könnten sich bei ihm melden.

Uwe Drenske, bei der Kreispolizei zuständig für das Waffenwesen, machte in seinem anschließenden Vortrag deutlich, wie sorgfältig Jäger bei der sicheren Aufbewahrung ihrer Waffe sein müssten, um nicht wegen „Mangel an Zuverlässigkeit“ ihre Genehmigung zu verlieren. „Wenn sie mit ihrer Waffe beschäftigt sind und es klingelt, schließen Sie erst die Waffe in den Waffenschrank, ehe Sie zur Tür gehen“, mahnte er gleich mehrfach. Bei jeder Unterbrechung der ausschließlichen Beschäftigung mit der Waffe, müsse sie in den Schrank. Das gelte auch für Munition oder Schalldämpfer, die nicht einfach unbeaufsichtigt trocknen dürften. Der Schrankschlüssel müsse ebenfalls sicher verwahrt sein – Drenske empfahl einen Tresor mit Zahlenkombination – und dürfe keinesfalls auf dem Schrank liegen. „Die unangemeldeten Kontrollen werden gesteigert“, warnte er.

Besorgte Anrufe bei der Polizei

Zugleich machte er deutlich, dass Jäger auch zunehmend zu Unrecht in Verdacht gerieten. So sei es erlaubt, mit offen geschulterter Waffe mit dem Fahrrad zur Jagd zu fahren, wenn die Waffe entladen sei und sich kein Magazin darin befinde. Auch im Auto dürfe sie in einem solchen Fall offen liegen. Allerdings führe das leicht zu besorgten Anrufen bei der Polizei. „Werfen Sie eine Decke drüber, das spart Ärger“, lautete Drenskes Empfehlung.