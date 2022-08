Jahresbeitrag steigt moderat

Der Verein der Blumen- und Gartenfreunde hat einen neuen Kassierer. Nach achtjähriger Tätigkeit trat Agnes Wittwer nicht erneut an. Auf sie folgt nach einstimmigem Votum der Generalversammlung der bisherige Beisitzer Andreas Linke. „Sie war immer eine sichere Bank, wir konnten uns immer auf sie verlassen“, dankte Schriftführerin Andrea Hermeler ihrer langjährigen Vorstandskollegin. „Danke, es war eine schöne Zeit“, antwortete Wittwer, die mit einigen Präsenten verabschiedet wurde.

Für weitere vier Jahre wiedergewählt wurden derweil die Vorsitzenden Marion Hermeler und Alexandra Kruse, auch die Beisitzerinnen Aneta Czarnetzki, Andrea Elverkämper und Stefanie Wöstmann bleiben an Bord. Einstimmig verabschiedete die Versammlung zudem die Erhöhung des Jahresbeitrags von derzeit acht auf künftig zehn Euro.

Die langjährige Kassiererin Agnes Wittwer (kl. Foto Mitte) wurde von Marlis Linke (l.) und Marion Hermeler (r.) verabschiedet. Foto: Christopher Irmler

Ursprünglich hätte die Generalversammlung bereits im Januar stattfinden sollen, weshalb Andrea Hermelers ursprünglich als Ausblick auf das Jahresprogramm gedachten Ausführungen in Teilen bereits einem Rückblick entsprachen. Doch einige Programmpunkte bleiben noch:

Noch einiges an Programm im Planung

Bereits am kommenden Samstag laden die Blumen- und Gartenfreunde zu einem Kreativnachmittag bei Alexandra Kruse ein. Vom 19. bis 21. August findet eine dreitägige Fahrradtour ins Osnabrücker Land statt. Fortgesetzt wird auch die lange Vereinstradition, Samentütchen eines bestimmten Gemüses an die Mitglieder zu verteilen und am Ende die besten Hobbygärtner zu prämieren. Am 6. Oktober wird eine Jury des Vereins die gezogenen Pastinaken bewerten, ehe am 8. Oktober gemeinsam Erntedank gefeiert werden soll.

Freuen dürfen sich alle Blumen- und Gartenfreunde ebenfalls auf eine Tagesfahrt am 18. Oktober. Dann werden die Teilnehmer die „Lemförder Orchideenzucht“ und „Rila erleben“ in Stemwede ansteuern. Zu guter Letzt blicken die Verantwortlichen weiter in die Zukunft und hoffen, am 13. Januar zur Generalversammlung 2023, und damit wieder im gewohnten Rhythmus, einladen zu können.