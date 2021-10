Begegnung mit Österreich: Jazzmusik gastiert im Wappensaal

Auf Haus Harkotten werden am Freitag (29. Oktober) ungewohnte Töne erklingen. „Es wird das erste Mal sein, das hier bei uns in einem Konzert Jazz zu hören ist“, hält Hausherrin Myriam Freifrau von Korff fest, „Ich bin schon sehr gespannt“.

Ausgewählte Orte im ganzen Münsterland und eine breite Palette an Kulturveranstaltungen zu einem ausgewählten Dachthema – in diesem Fall dem Gastland Österreich – passend zusammenzubringen, das ist Sache von Stephanie Pausch und dem Team vom Münsterland-Festival: „Eine Empfindungssache“, sagt die Projektmanagerin lächelnd. Über 40 kulturelle Glanzpunkte in nur vier Festivalwochen entstehen so. Dem Haus Harkotten bescheren die Empfindungen am kommenden Freitag ein ganz ungewöhnliches Konzert: „Es wird das erste Mal sein, das hier bei uns in einem Konzert Jazz zu hören ist“, hält Hausherrin Myriam Freifrau von Korff fest, „Ich bin schon sehr gespannt“.

Das Jazz-Trio FYRM, dessen Schlagzeuger Stefan Schneider in Münster beheimatet ist, wird gemeinsam mit dem österreichischen Jazz-Trompeter Martin Ohrwalder zu hören sein. Ohrwalder ist soeben zum Fachbereichsleiter der Abteilung Jazz und improvisierte Musik am Tiroler Landeskonservatorium berufen worden. Er sei bekannt für seine Big-Band-Arrangements, erläutert Schneider, und auch in der Elbphilharmonie war er bereits zu hören.

Die Musiker präsentieren bei dem Konzertabend auf Haus Harkotten Eigenkompositionen. Die Musik des Trios FYRM charakterisiert der Schlagzeuger als „klassisch orientiert“. Dem Fachmann gibt er die Stilrichtung „ECM“ mit auf den Weg, ein Plattenlabel, das sich unter anderem auf zeitgenössischen Jazz spezialisiert hat. Zum Trio gehören neben Schneider der Bassist Michael Bohn aus Bremen und die Pianistin Agata Ciurkot, auf die der eigenwillige Bandname zurückgeht. Sie habe ihn aus den Vornamen ihrer vier besten Freunde zusammengestellt, verrät Schneider. Auf Harkotten allerdings wird die erkrankte Pianistin von Richard Brenner aus Essen vertreten.

„ »Wir sind alle studierte Musiker, da geht es mehr darum, wo sich eine gemeinsame Auftrittsmöglichkeit ergibt.« “ Stefan Schneider

Bassist Bohn und Trompeter Ohrwalder haben gemeinsam in Bremen und Helsinki studiert. Über Schneider gelang der Kontakt zum Münsterlandfestival. Dessen Basis bildet eben dieser Bezug zwischen Kunstschaffenden der Region und des jeweiligen Gastlandes.

Gemeinsame Proben der vier Musiker gebe es im Vorfeld wenige, erläutert Schneider. „Das ist das spannende für Jazzmusiker. Es gibt nicht mehr den idyllischen Gedanken einmal in der Woche irgendwo in einem Keller gemeinsam zu proben“. Dafür stimme die gemeinsame Basis. „Wir sind alle studierte Musiker, da geht es mehr darum, wo sich eine gemeinsame Auftrittsmöglichkeit ergibt.“ Den Rest besorgen auch in diesem Metier Zoomkonferenzen und digitale Kommunikation. Gut vorbereitet gehe es dann ins Zusammenspiel. Erst die letzten beiden Tagen vor dem Auftritt wird gemeinsam geprobt und am Ausdruck gefeilt. Und dann spielt auch die Akustik eine Rolle: „Wir erfahren den Klang in der Räumlichkeit,“ nennt Schneider das.

Das Konzert im Wappensaal von Haus Harkotten beginnt am Freitag (29. Oktober) um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Um 18.30 Uhr besteht für die Konzertgäste die Möglichkeit einer Führung im Herrenhaus. Die sei sehr nachgefragt, berichtet Pausch. Karten gibt es zum Preis von 18 Euro (mit Führung 20 Euro) im Vorverkauf, den die Organisatoren empfehlen. Möglicherweise gibt es eine Abendkasse.