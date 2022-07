Jede Menge Spaß in Barcelona

64 Jugendliche nahmen an der Ferienfreizeit der Stadt Sassenberg teil. Platja d‘ Aro an der Costa Brava war das Ziel. Zwei Wochen Sonne, Strand und Meer. Das Camp-Leben hatte viel zu bieten für die jungen Heranwachsenden: Wanderungen, MTB-Touren, Schnorcheln, Bananaboot, Wasserpark oder einfach nur chillen am Strand. Höhepunkt war der Tagesausflug nach Barcelona.

Wenn am ersten Tag der Sommerferien ein Doppeldecker-Reisebus mit Überlänge auf dem Schulhof der Sekundarschule eintrifft, ist dies ein sicheres Zeichen, dass sich die Jugendfreizeit der Stadt Sassenberg auf den Weg nach Süden macht. Unter der Leitung von Stadtjugendpfleger Dirk Ackermann machten sich 64 Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren mit ihren neun Begleitpersonen auf den Weg nach Spanien.

Platja d‘ Aro an der Costa Brava war das Ziel der diesjährigen Reise. Zwei Wochen Sonne, Strand und Meer. Nach 18-stündiger Busreise wurde das Ziel endlich erreicht. Die Zelte standen 200 Meter vom Meer entfernt und in unmittelbarer Nähe zur attraktiven Innenstadt Platja d‘ Aro’s.

Das Camp-Leben mit 73 Personen hatte viel zu bieten für die jungen Heranwachsenden. Auf dem Programm standen Wanderungen, MTB-Touren, Schnorcheln, Bananaboot, Wasserpark oder einfach nur chillen im Camp oder am Strand. Höhepunkt war sicherlich der Tagesausflug nach Barcelona. Hier stand zunächst die Besichtigung der Basilika Sagrada Família auf dem Plan.

Im Anschluss machte sich eine Gruppe auf den Weg zum Camp Nou, dem Fußballstadion in der katalanischen Millionenstadt. Ein Besuch in den Markthallen des Mercat de Sant Josep oder einfach La Boqueria genannt, an der Straße La Rambla war ein Muss. Die Markthallen haben eine Fläche von 2.583 Quadratmetern und sind ganz aus Glas und Stahl konstruiert.

Hier ließ sich vor allem das Küchenteam inspirieren. In diesem Jahr war erstmals das Ehepaar Pia und Eddy Kollenberg aus Warendorf für die Verpflegung der Gruppe zuständig. Mit viel Hingabe und Leidenschaft ist ihnen dies auch voll und ganz gelungen. Pia und Eddy waren immer bestens vorbereitet; auch außerhalb des Küchenzeltes.

Bei Eddy’s Karaoke Auftritt „Dankeschön, 40 Jahre die Flippers“ brannte die katalanische Erde. „Ein so engagiertes und liebevolles Küchen Ehepaar ist ein absoluter Sechser im Lotto. Ein echter Gewinn für die Stadt Sassenberg und nicht zuletzt für die teilnehmenden Jugendlichen. Solche Leute musst du erstmal finden! Ein Dank gilt an dieser Stelle der Firma Stockmeyer in Füchtorf und der Firma Strotdresch in Warendorf, die Pia und Eddy im Rahmen des Sonderurlaubgesetztes für diese Maßnahme freigestellt haben“, bemerkt der Stadtjugendpfleger.

„Eine richtig gute Zeit liegt hinter uns. Und diese Zeit war so wichtig für die Jugendlichen. Ferienfreizeiten sind immer eine besondere Zeit. Ich persönlich finde, es gibt nichts Besseres, als mit Erwachsenen in den Urlaub zu fahren, die weder Eltern noch Lehrer sind. Freizeiten sind eine wichtige Sozialisationsinstanz. Die Erinnerungen bleiben oft ein Leben lang erhalten. Nach 15 Jahren Südeuropa bekomme ich noch sehr oft Rückmeldungen von ehemaligen Teilnehmenden.“

Ziel im nächsten Jahr ist das Camp Le Marze in Castiglione della Pescaia in der Toskana. In der Zeit vom 22. Juni bis 4. Juli heißt es dann wieder „Ab in den Süden, der Sonne hinterher.“ Die Fahrt wird 530 Euro kosten. Anmelden können sich nur Jugendliche aus Füchtorf, Sassenberg oder Telgte.