Jetzt sind die Kinder dran

Neuer Piratenspielplatz am See geht in die Mitentscheidungsphase

Der alte Spielplatz mit Piratenmotiven am See gammelt vor sich hin. Im kommenden Jahr soll hier eine coole bunte Spiellandschaft mit verschiedenen Erlebniswelten entstehen.

Es gibt gute Ideen, die ziehen sich beim Umsetzen wie Kaugummi. Unter den städtischen Projekten gehört dazu der neue Piratenspielplatz, der dem Erholungsgebiet am Feldmarksee einmal mehr Pfiff verleihen soll. Seit Jahren steht er auf der Agenda, doch mittlerweile gibt es nicht nur Einigkeit über den Standort – es wird der alte sein – sondern auch über die grobe Ausgestaltung. Die stellte ein Firmenvertreter am Dienstag im Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport und Schulausschuss vor. In der kommenden Woche können dann die Kinder mitentscheiden, wie die Spiellandschaft konkret aussehen soll. Am Mittwoch (7. Dezember) sind diejenigen, die sich beteiligen möchten, um 17 Uhr ins Rathaus eingeladen.

„ »Etwas Nervenkitzel muss sein!« “ Firmenvertreter

Unter sieben Angeboten haben sich die Fraktionen auf einen Anbieter verständigt, der seine Ideen am Dienstag im Ausschuss präsentieren durfte. „Cool“, entfuhr es da Dirk Schöne (CDU) schon mal, als der Firmenvertreter den „Cliff Rider“ vorstellte – ein ganz neues Spielgerät, mit dem Kinder kleine Entfernungen in der Spiellandschaft in knapp zwei Meter Höhe an einen Stab geklammert überwinden können. Man kenne das von den „Grachtenspringern“ in den Niederlanden, erklärt der Firmenvertreter und machte klar: „Etwas Nervenkitzel muss sein. Und das gibt dann auch den Erinnerungswert an den Spielplatz“.

Das Spielgelände ist nach den Plänen der Firma Kompan in verschiedene Erlebniswelten unterteilt. Foto: Entwurf: Kompan

Ein großes, knallbuntes Piratenschiff mit angrenzendem Fort wird das Gelände den gegenwärtigen Plänen zufolge prägen. Ein abgetrennter Kleinkindbereich nimmt ebenfalls das Piratenmotiv mit Palmen und Fort auf. Gleich am Eingang soll sich ein Karussell drehen, mit einem besonderen Clou: Es ist wie von der Politik vorgegeben inklusionsgeeignet. Nicht nur Kinder mit Rollstühlen können hier hinauffahren, sondern auch Oma und Opa mit ihren Rollatoren, verwies der Firmenvertreter auf doppelte Inklusion. 134 Personen zwischen einem bis 14 Jahren sollen sich gleichzeitig in der Spiellandschaft mit 115 Spielaktivitäten beschäftigen können. Mit bis zu sechs Metern Höhe und einem Platzbedarf von 14 mal 16 Metern dürfte schon das Piratenschiff ein Hingucker sein. Dabei sei das Kunststoffmaterial besonders haltbar und vergleichsweise vandalismussicher.

Holzhäcksel oder Sand - was spielt sich besser?

Doch der Spielplatz soll den Kindern nach Willen der Politik nicht ungefragt vor die Nase gesetzt werden. Das hatte die CDU schon in der vergangenen Legislaturperiode beantragt. Zwar sind sowohl Material als auch Spielthema von der Politik bereits gesetzt, doch bei den konkreten Spielgeräten können die Kinder noch mitentscheiden. Und auch beim Bodenbelag. Kunststoff oder Kork? Sand oder Hackschnitzel heißen hier Alternativen. „Worauf spielen Kinder am liebsten? Diese Sichtweise kriegen wir zu wenig mit“, freut sich Sandra Brinkmann (CDU) auf das Feedback.

Baubeginn erst im Spätsommer 2023

Bis losgespielt werden kann, wird es allerdings weiter dauern. Der Baubeginn scheine erst nach der kommenden Badesaison realistisch, so Bürgermeister Josef Uphoff. Ab kommendem Jahr hat sich die Möglichkeit der Förderung über das Leader-Programm ergeben – bis zu 70 Prozent betrüge die Förderung, die allerdings erst beantragt werden muss. Und dann kommen auch noch Lieferzeiten ins Spiel. 200 000 Euro sind für die Kosten seit Jahren im Haushalt eingestellt plus einem Anteil an den 100 000 Euro, die für Inklusions-Spielgeräte zur Verfügung stehen.