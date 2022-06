Jubilarin lässt Bücherei nie im Regen stehen

Die Überraschung war mehr als gelungen. „Ich bin geschockt!“, entfuhr es Sabine Düsterhus spontan, als Büchereileiterin Hiltraut Bergmann sie am Freitagabend in der lockeren Runde, zu der sich die Büchereimitarbeiterinnen erstmals wieder alle trafen, mit den Worten begrüßte: „Du bist hier die Jubilarin.“ Eine besondere Dramatik erhielt die Szene dadurch, dass die zu Ehrende als einzige mit leichter Verspätung eintrudelte und so alle Augen am Tisch mit großer Spannung auf die Reaktion der völlig Unvorbereiteten warteten.

Seit 20 Jahren engagiert sich Sabine Düsterhus bei der katholischen Öffentlichen Bücherei in Sassenberg, die heute offiziell „Die Bücherei St. Johannes Ev“ heißt und im Pfarrheim an der Langefort heimisch geworden ist. „Dabei bin ich doch gar nicht so fleißig“, versuchte die Jubilarin die drohende Ehrung noch abzuwehren, aber das ließ Bergmann nicht gelten: „Das stimmt ja so schon mal gar nicht“, protestierte sie lachend. Schließlich sei mindestens die Hälfte aller in der Bücherei auszuleihenden Bücher von Düsterhus mit dem Schutzumschlag versehen worden. „Und wenn ich das mal mache, achtest Du genau auf die Bläschen, das habe ich wohl gemerkt“, scherzte die Büchereichefin.

Als Dank überreichte nicht nur die „Silberne Urkunde für katholische Büchereiarbeit“, mit der das Bistums Münster das ehrenamtliche Engagement anerkennt, sondern auch noch einen ganz besonderen Regenschirm, den es so nirgendwo zu kaufen gibt: Außen unauffällig schwarz, allerdings mit dem heimischen Büchereilogo verziert, entfaltet er seine besondere Qualität bei Regen: Auf der Innenseite des aufgespannten Schirms strahlt die Sonne durch einen sattgrünen Wald. „Weil du uns in den 20 Jahren nie im Regen stehen gelassen hast“, begründete Bergmann das Geschenk.

Zu den Gratulanten zählte auch Pfarrer Andreas Rösner, der neben dem Blumen und dem Dank der Gemeinde der Düsterhus auch ein Buch überreichte. Die gehört übrigens zu den besten Kundinnen der Bücherei. „Ich kaufe keine Bücher, ich leihe sie. Wir haben doch genügend“, betonte Düsterhus und verriet dann auch gleich noch ein kleines Geheimnis. „Darum binde ich doch so gerne ein, da kann ich mir das Interessanteste gleich schon mal ausleihen.“