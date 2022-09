Jugendliche können Kommunalpolitik live erleben

Das Projekt „Beweg was!“ war schon in Oelde und Wadersloh erfolgreich. Jetzt will der Jugendausschuss der Stadt es auch in Sassenberg starten, damit Jugendliche einen besseren Einblick bekommen.

Wie lassen sich Jugendliche dazu bewegen, politisch aktiv zu werden? Diese Frage haben sich Sassenbergs Kommunalpolitiker – und nicht nur die – in der Vergangenheit immer wieder gestellt. Jetzt hat der Jugendausschuss der Stadt eine neue Initiative auf den Weg gebracht, die auf einen Antrag der CDU-Fraktion im Frühjahr zurückgeht.

Fraktionsmitglieder als Mentoren

„‚Beweg was‘ in Sassenberg“ lautet der Arbeitstitel des Projekts, für dessen Initiierung nun zunächst eine Arbeitsgruppe gebildet werden soll. Vorbild ist das Projekt „Beweg was!“ in Oelde, das auch in Wadersloh erfolgreich angeboten wird. Dort kümmert sich die Warendorfer Jugendhilfegesellschaft „Mindful“ seit diesem Jahr um die Durchführung. Das rund achtwöchige Programm wendet sich an interessierte Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen weiterführender Schulen, die sich zunächst dafür bewerben müssen. Bürgermeisterfragerunden gehören ebenso zum Programm wie die enge Zusammenarbeit mit den Fraktionen, um eigene Anträge zu entwickeln. Mehrfach besuchen die Jugendlichen auch Fraktions-, Rats- und Ausschusssitzungen, um den politischen Prozess live zu erleben. Sie werden von Mentoren begleitet und stellen am Ende ihre Anträge in einer Schülerratssitzung der breiteren Öffentlichkeit vor.

Gesprächsrunde für Konkretes

Der Jugendausschuss stimmte zu, für das Projekt 5 000 Euro im nächsten Haushalt bereitzuhalten. Nun geht es zunächst um konkrete Umsetzungsmöglichkeiten in Sassenberg. Zur Abstimmung soll sich ein Initiierungskreis treffen, zu dem neben Bürgermeister Josef Uphoff und einem Mitglied des Schulverwaltungsamtes je ein Mitglied jeder Fraktion, Stadtjugendpfleger Dirk Ackermann sowie die SV-Lehrer der Sekundarschule Sassenberg gehören.