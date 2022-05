Jung und Alt tauschen Wünsche

Was kann man einem jungen Menschen eigentlich heute wünschen? Und was einem alten? Auf Initiative der Senioren-Tagespflege „Hesselblick“ haben sich beide Generationen dazu in den vergangenen Wochen so ihre Gedanken gemacht: Zunächst die Senioren, nun auch die Schülerinnen und Schüler des dritten Jahrgangs der Nikolausschule.

Viele Erinnerungen kamen hoch

Bereits im Januar hatten sich die 28 Damen und Herren, die in der Tagespflege betreut werden, eine Woche lang intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. „Dabei kamen auch ganz viele Erinnerungen an das eigenen Leben hervor“, erinnert sich die stellvertretende Pflegedienstleitung Tanja Ludwig-Kontetzki.

Ziel des Projekts war es auszuwählen, was genau aus dem reichen Erfahrungsschatz als guter Wunsch weiterzugeben wäre. Weil eine persönliche Begegnung der Generationen zu dieser Zeit coronabedingt noch nicht möglich war, fotografierten die Mitarbeiterinnen der Tagespflege jeden ihrer Gäste mit ihrem Wunsch und reichten die Bilder an die Nikolausschule weiter.

Kommunikation per Bild

Die Schülerinnen und Schüler der Nikolausschule bekamen diese Steilvorlage im Religionsunterricht präsentiert. „Die Kolleginnen haben gleich gesagt, da können wir das gut einbauen“, berichtete Schulleiterin Stefanie Dilla-Kell jetzt, als sie mit den Klassensprechern des dritten Jahrgangs im Garten der Tagespflege zu Besuch war. Im Gepäck: Die guten Wünsche der Jungen an die Alten – bunt zusammengestellt und liebevoll illustriert.

Die Kinder hätten jedes der Bilder ganz genau auf den I-Pads betrachten können, berichtete Dilla-Kell weiter - ein Umstand, den die Seniorinnen nicht sofort würdigen konnten. „Die Kinder konnten alles, was Sie gemacht haben, gut groß sehen“, übersetzte Tagespflege-Leiterin Martina Degen und hatte damit das Generationenverständnis wieder hergestellt.

„ »Denkt nach, was ihr wollt!« “ Wunsch eines „Hesselblick“-Gastes

„Dass das Leben für eure Generation leichter wird als meins“, lautete der Wunsch, den eine der Seniorinnen formuliert hatte.

„Denkt darüber nach, was ihr wollt“, riet ein Senior. Adelheid Kilanowski, die mit in den Garten gekommen war, um die Kinder zu begrüßen, hatte schon im Januar nicht lange überlegen müssen, was sie ihnen wünschen sollte: „Bleibt, wie ihr seid!“

„ »Trinkt viel Wasser« “ Fridas Tipp an die Senioren

„Wir wünschen euch noch ein langes Leben“, lautete Mattis‘ Wunsch, den der Klassensprecher der 3b stolz vortrug. Anita, Klassensprecherin der 3a, konkretisierte „ein schönes, langes Leben“. Gesundheit, Glück und Geborgenheit gehörten zu den weiteren Wünschen, die auf den beiden großen Plakaten zu lesen waren.

Aber auch ganz praktisch ging es zu, schließlich haben auch die Kinder schon so ihren eigenen Erfahrungsschatz, den sie weitergeben können. „Trinkt viel Wasser“, lautete so der Wunsch, den Frida auf ihrem Bild an die Senioren formulierte.