Jungschützen verleihen Orden

Nach der Generalversammlung der Jungschützenkompanie in der Schützenhalle des Bürgerschützenvereins präsentiert sich der neue Vorstand mit frohem Mut sowie Hoffnung darauf, dass das kommende Schützenjahr wieder in gewohnter Weise stattfinden und gefeiert werden kann.

Begrüßt wurden die Jungschützen zum Start der Generalversammlung, bei welcher wieder einige Wahlen auf dem Programm standen, von ihrem Kommandeur Marvin Niemerg. Nachdem als erster Programmpunkt ein Rückblick auf das vergangene Jahr vom ersten Vorsitzenden Paul Arenbeck gegeben wurde, präsentierte Kassierer Henning Kunstleve den Kassenbericht. Anschließend wurden die Wahlen abgehalten. Diese ergaben, dass Nico Troppmann zum neuen Schriftführer gewählt wurde und somit das Amt von Fabian Peitz übernimmt, welcher altersbedingt aus den Jungschützen ausscheidet. Als neue Beisitzer wurden Noah Exeler und Mattes Kortenbreer gewählt, welche damit Tim Wiens und Jannik Arenbeck ablösen. Ebenfalls neu gewählt wurden die Kassenprüfer Marius Lienkamp und Tim Wiens.

Ordensvergabe nachgeholt

Im Anschluss an die Wahlen wurde die Ordensvergabe des internen Schützenfestes der Jungschützen nachgeholt. Die Insignien schossen Fabian Strotmann (Krone), Paul Arenbeck (Apfel) und Marius Lienkamp (Zepter). Den Vogel holte sich Kommandeur Marvin Niemerg. Am Ende der Verleihung gab es für alle Geehrten ein „dreifach kräftiges Horrido“ und der Abend klang in geselliger Runde aus.