„Kauf eins mehr“ ein voller Erfolg

De Aktion „Kauf eins mehr“ brachte viele Menschen mit reichen Spenden in die Geschäftsräume des Lebens-Mittel-Punktes. Gefragt waren haltbare Produkte, die der Verein auf seinen üblichen Wegen nicht in ausreichender Zahl erhält. Zur logistischen Herausforderung wird allmählich die Zahl der Berechtigten.

„Es läuft super!“, freuen sich Hildegard Nährig und Marianne Schöne. Die beiden Organisatorinnen des Lebens-Mittel-Punktes (LMP) hielten am Freitagnachmittag und am Samstag das Ladengeschäft des Vereins an der Langefort offen. Diesmal nicht, um Lebensmittel an die berechtigte Kundschaft auszugeben, sondern um ihrerseits Waren entgegenzunehmen. Unter dem Motto „Kauf eins mehr“ waren Sassenberger und Füchtorfer zu Sachspenden aufgerufen.

Die Kästen mit gesammelten Waren füllten sich schnell. Foto: Ulrike von Brevern

Und die kamen reichlich. Nudeln, Reis, Öl, aber auch Zahnbürsten, Zahnpasta oder frische Lageräpfel – die Spannbreite der Spenden war groß. Für Frischeprodukte wie Obst, Gemüse, Brot oder auch Fleisch- und Wurstwaren besteht ein dichtes Netz an Spendern aus Handel und Gewerbe, bei denen die Ehrenamtlichen des Vereins regelmäßig überzählige Produkte abholen dürfen. Für länger haltbare Waren allerdings besteht immer wieder Bedarf. Früher stellten sich die Ehrenamtlichen vor die Supermärkte und sprachen die Einkaufenden an. In der Pandemie hatten Vereine wie der KCK, das DRK oder auch Kottenrock diese Aufgabe teilweise übernommen, doch auch im vergangenen Jahr hatte der LMP bereits das Sammeln im eigenen Geschäft ausgetestet, erzählt Nährig. Allerdings mit etwas weniger Erfolg als in diesem Jahr.

„Für mich ist das kein Problem, die Waren hier abzugeben“, hält Verena Arenhövel fest, die einen Karton mit bunt gemischten Artikeln über den Tresen schiebt. „Manchmal habe ich die Leute vor dem Discounter dann auch gar nicht getroffen.“ Das Orga-Team sieht einen weiteren Vorteil: Oft spendeten die Menschen mehr. Die Kisten hinter der Ladentheke füllen sich jedenfalls schnell.

Einige spendeten auch Bares. Foto: Ulrike von Brevern

Das ist auch gut so, denn die Nachfrage nach dem Einkauf im Lebens-Mittel-Punkt ist in den vergangenen Monaten sprunghaft gewachsen. Seit Mai habe sich die registrierte Nutzerzahl auf mehr als 80 verdoppelt, berichtet Marianne Schöne. Dabei geht es jeweils um sogenannte Bedarfsgemeinschaften, die Zahl der versorgten Menschen ist deutlich höher.

Damit erreicht nun auch der LMP seine Kapazitätsgrenze. Zwar werde weiter bereitwillig gespendet, doch „langsam ist das Ende von Das-geht-alles-noch erreicht“, formuliert es Hildegard Nährig. Die Menschen müssen während der Öffnungszeiten auch noch versorgt werden können.

Ab kommendem Jahr 14-tägige Ausgabe

Der Vorstand hat sich angesichts der Situation entschlossen, zunächst die Zahl der Berechtigungskarten auf 100 zu deckeln, bestätigt Sozialamtsleiter Helmut Helfers. Diese Zahl werde wohl im Laufe des Novembers erreicht werden. Ab dem kommenden Jahr sei eine Umstellung des Systems auf eine 14-tägige Ausgabe geplant, damit wieder mehr Menschen zugelassen werden könnten. Berechtigt sind neben Empfängern von Harz IV und Asylbewerberleistungen grundsätzlich auch Personen, mit einem Einkommen, das knapp oberhalb dieser Grenze liegt. Die Nutzerkarte muss beantragt und nach sechs Monaten erneuert werden.

Verstärkung gesucht

Der LMP arbeitet rein ehrenamtlich. 15 Frauen sind regelmäßig oder im Notfall mit dem Sortieren und der Ausgabe der Lebensmittel am Donnerstag beschäftigt. 22 Fahrer und Beifahrer sorgen die Woche über für das Einsammeln der Ware. Beide Gruppen suchen Verstärkung. Da besonders Rentnerinnen und Rentner aktiv sind, werden dringend Menschen gesucht, die auch Schweres tragen können.