KCK zu Besuch an der Heinrich-Tellen-Schule

Prinz Simon und Prinzessin Sarah samt phantasievoll verkleidetem Gefolge empfingen am Freitagvormittag in der Turnhalle ihrer Heinrich-Tellen Schule hohen Besuch.

Prinzessin Nina I. hatte sich samt Hofsänger, Garde, Tanzmariechen, Oldies und zahlreichen weiteren Narren zur gemeinsamen Party angekündigt. Seit 35 Jahren kommt der KCK zum Feiern in die Schule, erzählte Schulleiter Tobias Mörth und freute sich, dass der Besuch nach der Coronazwangspause in diesem Jahr wieder möglich war. „Für uns gehört das einfach dazu!“ Die Freckenhorster Werkstätten, die traditionell ebenfalls Ziel des Prinzenliners sind, hatten allerdings noch abgewunken. So kam die Heinrich-Tellen-Schule in den Genuss eines umfangreicheren Programms des KCK als sonst. Und für Prinzessin Nina I. gab es sogar noch einen besonderen Grund zur Freude: „Schließlich geht der Prinzen-Junior hier zur Schule!“