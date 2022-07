Kegelbrüder kicken um Freibier

Vor einigen Jahren kamen die 13 Köpfe des Füchtorfer Kegelclubs „Promillekönige“ auf die Idee, ein Fußballturnier auszurichten. Der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Neben dem Geschehen auf dem Sportplatz sollte ordentlich gefeiert werden. Nach zweijähriger Pandemie-Pause ging nun am Samstag die bereits sechste Auflage über die Bühne.

„Sonst haben wir im Vorfeld für unser Turnier geworben, mittlerweile haben wir mit 20 Teams ein Limit erreicht. Wir mussten einigen absagen“, berichtete Andreas Strothoff von der großen Nachfrage. Er verwies auf den Turnierbaum, bestehend aus 20 Teams in vier Gruppen. Gespielt wurde jeweils zehn Minuten auf zwei Halbfeldern des Kunstrasenplatzes des SC Füchtorf.

„Wir sind dem SC sehr dankbar für die Möglichkeit, hier spielen zu dürfen. Ansonsten machen wir alles selbst – wir stellen Schiedsrichter, bedienen im Bierwagen und übernehmen die gesamte Organisation.“

Ab 13 Uhr rollte der Ball. Die weiteste Anreise nahm die KLJB Reiste im Sauerland auf sich. „Wir haben uns irgendwann hier beim Tractor Pulling bei Hörstkamp kennengelernt und haben sie auch schon im Sauerland besucht“, so die Kegelfreunde. Nun also der sportliche Gegenbesuch. Viele bekannte Gesichter sind dabei – vor allem aus den Kreisen Gütersloh, Warendorf und dem nahen Niedersachsen.

Kampf um den Wanderpokal

Insgesamt gehe es auf den Plätzen sportlich fair zu, Strothoff sah mitunter gar „guten, schnellen Fußball“. Ziel aller Kicker – egal ob in Damen-, Herren- oder gemischten Mannschaften – war erneut der Wanderpokal, erklärten die Organisatoren. Dazu gab es eine feuchtfröhliche Prämie in flüssiger Form: 30 Liter Bier. Der unterlegene Finalgegner sicherte sich immerhin noch 20 Liter Gerstensaft, der Drittplatzierte konnte sich mit zehn Litern Bier trösten.

Dass es beim Promille-Cup nicht ausschließlich um die sportlichen Leistungen auf dem Kunstrasen ging, machte eine zweite, ebenfalls lange etablierte Wertung deutlich. Den „Meter-Pokal“ erhielt jenes Team, das über den Turniertag gesehen die größte Menge Alkohol konsumiert hatte. Der Lohn für die Ausdauer an der Theke: weitere 30 Liter Bier. Übrigens: Am Ende ging der Titel 2022 an das Team „FC Nankatsu“. Nach einem spannenden Sieben-Meter-Schießen setzten sie sich souverän mit 5:4 gegen den Konkurrenten „SC Quasi 14“ durch. Am Ende freuten sich aber alle.