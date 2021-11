Keine süße Überraschung wird der Nikolaus für die Reiter in diesem Jahr bringen - die Nikolausfeier ist abgesagt.

Der Nikolaus wird auch in diesem Jahr nicht in die Füchtorfer Reithalle kommen. Der Reit- und Fahrverein „St. Hubertus“ Füchtorf sagt die traditionelle Nikolausfeier am zweiten Adventssamstag jetzt coronabedingt ab.