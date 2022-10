Kicken wie die Königlichen

Und auch im Rahmen dieses sechsten Trainingscamps für junge Fußballtalente in Füchtorf kam wieder ganz viel Begeisterung für den Fußball auf – kein Wunder, denn in dieser Woche drehte sich natürlich alles um das runde Leder. Rund lief es aus Sicht der Real Madrid Fußballschule auch in Sachen Rahmenbedingungen. „Bundesligareif“, so kommentierte Camp-Leiter Piet Wiehle aus Hamburg.

Eigentlich herrscht die Trikotfarbe Rot in der Volksbank Arena auf der Sportanlage an der Jahnstraße vor. Doch in der ersten Herbstferienwoche sind auf dem Kunstrasenplatz nur weiße Trikots, Hosen und Stutzen zu sehen. Denn zu Gast ist die Real Madrid Fußballschule, die offiziell „Fundación Real Madrid Clinic“ heißt. Die Trainingswoche für Jungen und Mädchen zwischen sieben und 16 Jahren, die nun schon zum sechsten Mal in Füchtorf veranstaltet wird, stößt nicht nur bei den heimischen Kids auf Begeisterung. Auch Warendorfer, Milter und sogar Jungs aus Merfeld sind am Start. „Insgesamt 67 Jungen und ein Mädchen nehmen am Camp teil. Gestartet sind wir vor sechs Jahren mit 32 Kids“, freut sich Hauptorganisator Daniel Kuhlmann über den zunehmenden Erfolg. Klar, dass auch seine Söhne Titus und Lenny mit dabei sind. Besonders stolz ist Kuhlmann darauf, dass der SC Füchtorf es in diesem Jahr gleich fünf Kindern ermöglicht hat, quasi auf Vereinskosten am Camp teilzunehmen.

Zum sechsten Mal in Füchtorf zu Gast

Begeistert ist auch Camp-Leiter Piet Wiehle aus Hamburg, der schon zum sechsten Mal in Füchtorf zu Gast ist. „Hier läuft immer alles rund. Und die Rahmenbedingungen mit dem neuen Haus sind wirklich bundesligareif“, lobt er das gerade erst offiziell eingeweihte Dorfgemeinschaftshaus.

Die Trainingseinheiten werden alle nach neuesten sportwissenschaftlichen Gesichtspunkten durchgeführt. Alle Übungen finden mit dem Ball und in alters- und leistungsgerechten Gruppen statt, erläutert der Trainer der offiziellen Fußballschule der Königlichen, der mit zwei Kollegen und einer Kollegin aus Hamburg angereist ist.

Liegestütze wegen „Alter“ und „Digga“ Foto: Foto: Michèle Waßmann

Kuhlmann ist begeistert von der Unterstützung seiner Mitstreiter vor Ort. Mit an Bord sind der A-Jugend-Trainer Benny Kamp und Torwarttrainer René Laumann. Aber auch auf die Eltern sei Verlass: „In nur drei Stunden hatte ich per Whats App ein 20-köpfiges Helfer-team für die Mittagszeit am Start. So macht Organisieren Spaß.“

Übungen sind abwechslungsreich

Apropos Spaß, die zwölfjährigen Amelie, die in der U-15-Mannschaft bei der WSU kickt, gefällt, dass die Übungen so abwechslungsreich sind und sowohl Kondition als auch das Schießen trainiert wird. „Aber die taktischen Trainingseinheiten auf die kleinen Toren machen mir besonders Spaß“, erzählt sie begeistert, bevor es weiter geht zum nächsten Modul.

Besonders beliebt ist die Speedbox. Am Dienstag zeichnete sie auf, wer wie schnell den aufgebauten Dibbel-Parcours absolviert. Aber auch die Torschussgeschwindigkeit lässt sich mit ihr messen und stachelte den Ehrgeiz ganz schön an.

Speedbox Dribbeln Foto: Foto: Michèle Waßmann

Fünf Tage lang haben die Kicker die Magie vom aktuellen Champions-League-Sieger hautnah auf und neben dem Platz erlebt. Sowohl in der sportlichen als auch in der persönlichen Entwicklung, haben sich die Kinder mithilfe des Trainerteams weiterentwickelt. Regeln, so Kuhlmann gab es nur wenige. Zum Beispiel, dass in der Pause nach dem Mittagessen (übrigens vom heimischen Imbiss Buddenkotte geliefert) jeder mit jedem spielen konnte und keiner ausgeschlossen werden durfte. Außerdem habe man sich im Vorfeld darauf geeinigt, dass die derzeitige Unsitte, dass die Jungs sich ständig und überall mit „Alter“ und „Digga“ anreden, unterbunden werden sollte. Und wer sich sprachlich nicht im Griff hatte, der musste zehn Liegestütze machen. „Da kam bei dem ein oder anderen zur fünftägigen Beinarbeit auch noch ein echtes Oberarm-Muskeltraining hinzu“, bilanzierte Kuhlmann schmunzelnd. Die Stimmung bei strahlendem Herbstwetter war augenscheinlich gut – und der Umgang miteinander sportlich fair. Euphorie und Spaß spiegelten sich auch bei schwierigeren Trainingseinheiten in den Gesichtern wider. Einer Neuauflage 2023 steht also nichts im Wege. Mal sehen, welche zusätzliche Farbe dann die weißen Trikots ziert – 2022 war und ist es ein zarter Fliederton.