Kinder entdecken Handball für sich

Vielleicht wechselt so manch ein junger Fußball-Fan nach dieser Erfahrung bald doch über zum Handball. Mit einem Handballgrundschulaktionstag hatten die Kids der Grundschule in Füchtorf Gelegenheit, diese Sport näher kennenzulernen. Aktive der Jugendspielgemeinschaft Sassenberg-Greffen nahmen sich Zeit, um den Dritt - und Viertklässlern ihren Sport näher zu bringen. Und ein kleines Turnier wurde natürlich auch noch gespielt.

Handball und das Golddorf – bisher fanden beide noch nicht so recht zueinander. Der heimische SC Füchtorf bietet zehn Sportarten an, Handball gehört nicht dazu. „Wir hatten es immer schwer mit der alten Turnhalle, weil wir nie richtig trainieren konnten. Mit der neuen Halle haben wir jetzt ganz andere Möglichkeiten“, blickt Andrea Schütz, Sportlehrerin an der Grundschule, optimistischer in die Zukunft. Vor allem auf den traditionellen Nikolaus­pokal in Sassenberg sollen sich „ihre“ Klassen nun besser vorbereiten können.

Handballaktionstag in der Grundschule

Auch der Handballgrundschulaktionstag konnte so manches Kind von der eigentlich ziemlich populären Sportart überzeugen. Den gesamten Vormittag über nahmen sich Aktive der Jugendspielgemeinschaft Sassenberg-Greffen Zeit, um den Dritt- und Viertklässlern ihren Sport näher zu bringen. Klassenweise fanden sie sich in der Turnhalle ein, um das „Sportabzeichen für Handballer“, den „Hanniball-Pass“, abzulegen. An den Stationen waren das zielgenaue Werfen, Prellen, Schnelligkeit und Koordination gefragt. „Also alles, was im Handball wichtig ist“, unterstreicht JSG-Jugendwartin Annika Kattenbaum. Nicht fehlen durfte ein kleines Abschlussturnier der vier Klassen. Die Basisarbeit vor Ort übernehme man gerne, betont Kattenbaum. „Wir sind der nächste Verein mit einer Handballabteilung und Füchtorf gehört ja auch zur Stadt Sassenberg.“ Auch Noah aus der 3b, der (noch) im Fußballtrikot von Real Madrid Ball den Ball wirft, ist mit Elan dabei. „Das gefällt mir gut und macht Spaß.“

Seit Jahren um das Projekt bemüht

Dass der vom Deutschen Handballbund organisierte Aktionstag nun auch in Füchtorf durchgeführt werden konnte, freut Sportlehrerin Schütz. Seit Jahren, so berichtet sie im Gespräch, habe sie sich um das Projekt bemüht. „Ein Tag allein bringt den Kindern natürlich noch nicht das Handballspielen bei, aber es werden Kontakte aufgebaut.“ Es sei wichtig, dass die Kinder möglichst viele verschiedene Sportarten näher kennenlernten und diese ausprobieren könnten. Zwar gelangen an diesem Freitagmorgen in der Turnhalle noch nicht alle Tricks, doch entwickelten die Kinder recht schnell ein gutes Gefühl für den Ball – und freuten sich über erste Erfolgserlebnisse.

Handballgrundschulaktionstag; Noah zielt genau, Foto: Christopher Irmler

Das entging natürlich auch den Handball-Routiniers nicht. Kattenbaums erste Eindrücke sind vielversprechend. „Die Kinder sind wirklich nicht unbegabt.“

Dass die Mädchen und Jungen an diesem Tag auf Annika Kattenbaum und ihre Helfer hören und nicht auf Lehrerin Schütz, macht dieser nichts aus – im Gegenteil.

Handballgrundschulaktionstag; die Bewegung mit Ball stand im Mittelpunkt des Angebots. Foto: Christopher Irmler

„Für die Kinder ist es motivierend, wenn Leute von außen kommen.“ Aus diesem Angebot rund um das Thema Handball könnte prompt die elfte Abteilung des SC werden. In jedem Fall freut sich die JSG Sassenberg-Greffen über Neueinsteiger, Informationen dazu gibt es unter:

01 57/39 39 73 00.