Kinder wachsen über sich hinaus

Zum ersten Mal in der Schulgeschichte bietet die Johannesgrundschule eine Zirkus-Projektwoche an, in der sie mit einer erfahrenen Artistenfamilie zusammenarbeitet. Bei der Generalprobe war Schulleiterin Maria Erdmann selbst verblüfft, was die Profis alles aus den Kindern heraus gekitzelt hatten.

Seit einer Woche steht im Brook ein buntes Zirkuszelt. Die Artisten, die hier im Zirkus Charlie eifrig proben, sind Schülerinnen und Schüler der Johannesgrundschule, die zum ersten Mal in der Schulgeschichte ein solches Zirkusprojekt anbietet. In altersgemischten, nach Neigung zusammengestellten Gruppen, haben die jungen Laien-Artisten im Laufe der Projektwoche ein beeindruckendes, rund zweistündiges Programm erarbeitet.

Wer ist der „echte“ Zirkusdirektor? Foto: Ulrike von Brevern

Die Artistenfamilie Richter, die den Zirkus Charlie betreibt, hat rund 30 Jahre Erfahrung mit Mitmachzirkus für Kinder, erzählt „Zirkusdirektorin“ Jaqueline Richter. Gemeinsam mit ihrem Mann Raimond und den drei Kindern Leyni-Lou (17), Jaden (11) und Jessie (7) – „Zirkuskinder in der siebten Generation“, betont sie stolz – bringt die Artistin den jungen Sassenbergern das Leben in der Manege näher.

Auch die jüngste Johannesschülerin kam groß raus. Foto: Ulrike von Brevern

„Es ist erstaunlich, was die Kinder in so kurzer Zeit gelernt haben. Einige erkennt man kaum wieder!“ Maria Erdmann, Schulleiterin der Johannesschule, steht staunend am Rand der Manege, während die erste von drei Gruppen ihre Generalprobe unter der Zirkuskuppel durchzieht. Noch gibt es keine Schminke und keine Kostüme, dennoch verfolgt das Publikum aus den Sassenberger Kindergärten die Auftritte voll Bewunderung.

Wohlwollend und humorvoll lassen die Profis die Kinder glänzen. Aber geschenkt bekommen sie nichts. „Artist zu sein, bedeutet manchmal auch blaue Flecken“, hält Jaqueline Richter fest. Doch die Kinder zeigen Mut und ganz viel Freude an dem, was sie vorführen. Sei es, dass sie bei einer Lichtshow mitmachen oder sich frei schwebend auf dem Trapez in die Höhe ziehen lassen. Spaßmacher, Artisten, aber auch Turner, Jongleure und sogar eine Tiger-Dressur gehören zum Programm.

Gefährliche Tiger springen durch brennende Reifen. Foto: Ulrike von Brevern

„Für die einzelnen Kinder, aber auch für die ganze Schulgemeinschaft war die Woche wertvoll“, ist Maria Erdmann überzeugt. Die Eltern packten höchst bereitwillig beim Zeltaufbau an. Bei den Kindern wuchs die gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützungsbereitschaft quer durch die Jahrgänge. Deshalb soll das Projekt auch alle vier Jahre fester Bestandteil des Schullebens werden, kündigte Erdmann an. Den Abschluss der Woche bilden drei Galaaufführungen vor Eltern und Verwandten im gut durchlüfteten Zirkuszelt. Am Ende jeder Vorstellung wird eine Friedenstaube aufsteigen, die die Kinder in dieser Woche ebenfalls gestaltet haben: ein Zeichen der Schulgemeinschaft angesichts des Kriegs in der Ukraine.