Kindermusiktheater begeistert Grundschüler

Die Kinder des dritten und vierten Jahrgangs der Emanuel-von-Ketteler Grundschule verfolgten gebannt die Reise in der Sporthalle.

Kinder für klassische Musik zu begeistern, scheint gar nicht so schwierig zu sein. Wie gebannt folgten die Füchtorfer Grundschülern beim Kindermusiktheater des Pindakaas Saxophon Quartett Weisen wie dem „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms oder auch „Zarathustra“ von Richard Strauss. Damit war schon einmal ein Ziel des vom „Europäischen Klassik Festival“ präsentierten Projekts erreicht.

Die zweite Zielrichtung war Schulleiterin Marlies Borisch allerdings mindestens ebenso wichtig, und die ist geografisch-politischer Natur: „In 28 Tagen durch Europa“ so lautet der Titel der rasanten musikalischen Reise über den Kontinent, die das Quartett gemeinsam mit den beiden Schauspielern Frank Dukowski in der Rolle des Mr. Phileas Fogg und Marcel Kaiser als sein Diener, Monsieur Passepartout, frei nach Motiven von Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“ in der Sporthalle präsentierte.

Die musikalische Reise verbindet Staaten der Europäischen Union und zeigt ihre Besonderheiten. Dass Großbritannien (noch) mit dabei ist, ist wohl auch den Umständen der zugrundeliegenden Geschichte zu zollen.

Im Unterricht haben sich die Kinder gründlich und jeweils altersgerecht auf das Thema Europa vorbereitet. Die ausführlichen Hintergrundmaterialien des Projekts halfen dabei. Die Finanzierung der Aufführung machte die Sparkasse möglich.

In zwei Vorstellungen hintereinander begeisterten die Künstler zunächst die Kinder der ersten und zweiten Schuljahre und anschließend auch die älteren Grundschülerinnen und -schüler. „Wir haben wegen Corona lange die Füße still gehalten, aber im Sommer haben wir uns dann doch um einen Termin gekümmert“, berichtete Borisch, die sich über den Erfolg der Veranstaltung bei den Kindern freute. „Die Jüngsten waren total begeistert“, sagte sie und zumindest Pia und Johanna aus der vierten Klasse hatten da nichts dran zu kritisieren: „Echt toll!“ flüsterten sie, ehe sie sich wieder der Vorstellung zuwandten.

Das gut gelaunte Ensemble kam mit einfachstem Bühnenbild aus: Eine Europakarte und eine große Kiste, das waren schon die wichtigsten Utensilien. Aus letzterer wurde je nach Belieben eine Ärmelkanalfähre, ein Waggon des Orientexpress oder ein Donaudampfschiff. Auch das Saxofon-Quartett bestehend aus Thorsten Floth, Guido Grospietsch, Anja Heix und Mathias Schröder beschränkte sich nicht alleine auf das Spiel seiner Instrumente. „Pindakaas“, das heißt übrigens „Erdnussbutter“. Schon am Namen erweist sich der Humor der Musiker. Ihre Freude an Kindertheaterprogrammen, mit denen sie schon seit 20 Jahren unterwegs sind, war ihnen deutlich anzumerken. Vielleicht wirkte auch deshalb die klassische Musik auf die Kinder so fesselnd.