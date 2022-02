Klage bremst Windkraftanlagen aus

Glandorf will Gebiet an der Bever schützen

In die Frage der Windenergieansiedlung an der Bever im Glandorfer Ortsteil Sudendorf, unmittelbar an der Grenze zu Füchtorf, ist erneut Bewegung gekommen. Die zuständige Gemeinde Glandorf klagt jetzt eigenen Angaben zufolge gegen den Landkreis Osnabrück. Der hatte statt der Gemeinde im Rahmen der Prüfung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt seine Genehmigung zum Bau von zwei Anlagen an dem Standort gegeben, erläuterte Glandorfs Bürgermeisterin Dr. Magdalene Heuvelmann gestern auf Anfrage. Die Gemeinde hatte die Genehmigung zuvor versagt.

Die vom Rat mit großer Mehrheit getragene Klage stütze sich sowohl auf formale wie auf inhaltliche Fragen und habe zumindest praktisch aufschiebende Wirkung. Eine Entscheidung des zuständigen Oberverwaltungsgerichts Lüneburg könnte sich möglicherweise bis zum Jahresende hinziehen. Die Gemeinde sei zudem „optimistisch, grobe Mängel nachweisen zu können“. Heuvelmann betonte, ihre Gemeinde wende sich nicht grundsätzlich gegen Windkraft, nur eben nicht an diesem Standort: „Uns geht es um dieses Fleckchen!“

„Seit einigen Jahren tragen die vielfältigen Renaturierungsmaßnahmen an der Bever sehr schöne Früchte“, hatte Heuvelmann in einer Erläuterung an Bürgermeister Josef Uphoff geschrieben, die dieser dem Infrastrukturausschuss vortrug. Verschiedene Fledermausarten, aber auch seltene Vogelarten, wie der Rotmilan, die Rohrweihe oder seit 2021 ein Wespenbussard-Paar hätten sich angesiedelt. Die Bürgermeisterin regte gemeinsame Anstrengungen mit Stadt und Kreis auf NRW-Seite an, um an der Bever, ein naturschutzfreundliches Gebiet etablieren zu können.