Klare Absage ans Flaschenbier

Brudermeister Franz-Josef Abeck hatte da so eine Vorahnung: „Das dürfte eine sehr kurze Versammlung werden, wir hatten ja keine Aktivitäten im vergangenen Jahr.“ Und tatsächlich endete der offizielle Teil der Generalversammlung der Hubertusschützen Gröblingen-Velsen bereits nach 55 Minuten.

Bei bestem Wetter tagten die Mitglieder am Samstagabend unter freiem Himmel auf der Schützenwiese. Als besonderen Gast begrüßte Abeck seinen Amtsvorgänger und seit über 1000 Tagen amtierenden König Stefan Twehues. Neue Mitglieder habe man im vergangenen Jahr nicht gewinnen können, berichtete Schriftführer Andreas Hörstmann. Damit zählt die Schützenbruderschaft aktuell 504 Mitglieder, darunter 41 Ehrenmitglieder.

Der frisch bestimmte Vorstand mit König (v.l.): Martin Wessel, Alexander Reeken, Stefan Twehues, Andreas Hörstmann, Helga Twehues, Andreas Sievert, Thomas Langehenke, Hubert Schulze Roberg, Heinz-Josef Micke, Theresa Micke und Franz-Josef Abeck Foto: Christopher Imrler

Im Vorstand wurden die Beisitzer Frank Schwienheer, Andreas Siebert und Martin Wessel ebenso einstimmig wiedergewählt wie Schriftführer Andreas Hörstmann und der stellvertretende Brudermeister Thomas Langehenke. Heinz Lange kandidierte nicht erneut für ein Amt im Vorstand, auf ihn folgt Heinz Josef Micke. Die gebührende Verabschiedung Langes wird laut Franz-Josef Abeck in entsprechendem Rahmen nachgeholt.

Aktivitäten deutlich steigern

Kassierer Alexander Reeken fasste in seinem Bericht hauptsächlich laufende Kosten zusammen. „Mehr ist da nicht passiert“, musste auch er feststellen. Doch die Aktivitäten sollen deutlich gesteigert werden, wie Abeck im Verlauf betonte. Er freue sich auf die Teilnahme an den Schützenfesten in Füchtorf, in Gröblingen und in Warendorf (Dreibrücken) sowie das Kreisehrengardentreffen.

Noch vor dem eigenen Schützenfest soll ein gemütlicher Nachmittag mit all jenen Bruderschaftsmitgliedern begangen werden, die in den letzten Jahren ihren 80. Geburtstag gefeiert, aber noch nicht gebührend geehrt werden konnten. Beim heimischen Schützenfest wird das Zelt ein wenig kleiner ausfallen. Da der eingesparte Bereich jedoch nur Lagerzwecken diente, werde der Festgast die Änderung kaum bemerken, so Abeck. Die Verlosung soll deutlich kleiner, dafür mit hochwertigen Preisen durchgeführt werden. Im Zuge des Königsball lege anstelle der traditionellen Musikkapelle ein DJ auf, was zu deutlichen Einsparungen führe. Der Bierpreis für ein 0,2-Liter-Glas liege wohl bei 1,90 Euro oder zwei Euro. „Darüber ist schon nachgedacht worden – aber wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt“, reagierte Abeck ablehnend auf die Frage nach der Einführung von Flaschenbier. Die Mitglieder begrüßten diese Einstellung offenbar und applaudierten. Im Anschluss an die formelle Versammlung stellten die Aktiven ihren traditionellen Maibaum auf.