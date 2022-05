Klärwerk erhält neues Sozialgebäude

Zwischen Recyclinghof und Kläranlage wächst derzeit in Sassenberg ein neues Haus in die Höhe. Dort entsteht das neue Sozialgebäude für die Mitarbeiter des städtischen Eigenbetriebes Abwasserwerk. Die zu erwartenden Kosten für die Maßnahme wurden vom Ingenieur-Büro Frilling und Rolfs aus Vechta auf insgesamt knapp 900 000 Euro beziffert. 700 000 Euro davon stehen schon in diesem Jahr im Wirtschaftsplan des Abwasserwerks. Möglichst bist Ende des Jahres, so die Planung, sollen die Bauarbeiten beendet sein.

Für den Neubau gibt es nach Angaben der Abwasserverantwortlichen gleich mehrere Gründe: Das bestehende Betriebsgebäude, das im Rahmen der Errichtung der Kläranlage gebaut worden war, stammt ursprünglich aus den 1960er-Jahren. Es musste in der Vergangenheit mehrfach umgebaut und erweitert werden. Dennoch entspricht das Raumangebot nur noch bedingt den Anforderungen der inzwischen geltenden Arbeitsstättenrichtlinie.

Sanitäranlagen brauchen mehr Platz

Die Sanitäranlagen, in einem Abwasserbetrieb auch eine wichtige Einrichtung für den Infektionsschutz, haben inzwischen rund 40 Jahre auf dem Buckel. Hier bestünde nach Angaben der Stadt, wenn nicht neu gebaut würde, die Notwendigkeit der Komplettsanierung, einschließlich der gesamten Wasserversorgung. Der Neubau der Sanitäranlagen berücksichtige neben der moderneren Ausstattung die mögliche Notwendigkeit, die Kläranlage auf Dauer mit erhöhtem Personalbedarf betreiben zu müssen. Zudem werden Sanitäranlagen vorgesehen, die künftig auch die Beschäftigung von Frauen erlauben. Im vorhandenen Gebäude kann der erforderliche Platzbedarf nach Angaben der Stadt nicht generiert werden.

Raumbedarf der Anlagentechnik wächst

Auch die technische Ausstattung, die im Erdgeschoss des Bestandsgebäudes untergebracht ist, leidet unter Raumnot. Der Platz zur Unterbringung der Schaltanlagen sei vollständig ausgeschöpft. Die zunehmende Technisierung und Erweiterung der Anlagentechnik erfordere jedoch zusätzlichen Platz. Die im Bestandsgebäude frei werdenden Räume sollen daher für die Unterbringung der elektrotechnischen Ausrüstungen genutzt werden.

Heizung per Wärmepumpe

Das neue zweigeschossige Sozialgebäude ist an der Südseite dem Kläranlagengelände vorgelagert. Im Erdgeschoss werden die Sanitärräume sowie ein Aufenthalts- und Pausenraum untergebracht. Die Sanitärräume dienen sowohl für die Frauen- als auch für die Männerumkleiden als eine Art Schleuse, die zum Infektionsschutz den Arbeitskleidungs- und Zivilkleidungsbereich voneinander trennen (Schwarz-Weiß-Trennung). Im Obergeschoss entstehen ein Meisterbüro, ein Schulungsraum sowie ein Archiv- und ein Heizungsraum. Durch eine Wärmepumpe mit Photovoltaikanlage sei der Neubau energetisch autark, heißt es aus dem Bauamt. Eine Nutzung der eigenen Klärschlammenergie dagegen sei technisch aufwendig und damit unwirtschaftlich gewesen.

Personal- und Besucherparkplätze können nun hinter dem Gebäude angelegt werden. Zudem kann möglicherweise der Lkw- und Fußgängerverkehr auf dem Betriebsgelände entzerrt werden.