Der Oktober ist für Katholiken ein besonderer Monat der Marienverehrung. Entsprechend freute sich Pfarrer Norbert Ketteler am Sonntag über ein geistliches Konzert mit genau jenem Schwerpunkt. In der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Füchtorf begrüßte er das Trio contemporaneo. Ihr letztes Konzert in Füchtorf liege schon eine Weile zurück, erinnerte Ketteler an frühere Auftritte.

Zweimal hatte das Konzert coronabedingt verschoben werden müssen. „Es ist schön, dass es heute doch stattfindet.“ Es sei recht kalt in der Kirche, befand Ketteler. Umso mehr hoffe er auf die Musik, die die Herzen erwärmen solle. Das 175 Jahre alte Gotteshaus verlange regelrecht nach schöner Musik, so Ketteler.

In der Folge spielten Günther Wiesemann (Orgel und Schlaginstrumente), Oksana Shnit (Orgel und Schlaginstrumente) sowie Benjamin Nachbar einige wahre Klassiker der Marienverehrung, darunter das Ave Maria von Franz Schubert (1797-1828).

Auch Johann Sebastian Bachs Sonate Nr. 4 c-moll oder „Maria breit den Mantel aus“ erklangen an diesem Nachmittag. Langatmig fiel im Vergleich dazu Wiesemanns „Anhalten und Andacht“-Eigenkomposition für Viola und Perkussionsinstrument aus: Stolze fünfzehn Minuten lauschten die lediglich acht Konzertbesucher hierbei dem meditativen Zusammenspiel der Schlaginstrumente. Zum großen Finale setzte das Trio dann jedoch wieder auf einen bekannteres Werk: Das Ave Maria von Anton Bruckner (1824-1896).