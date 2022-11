Klassische Melodien und Filmmusik

Das „TrioConCello“ aus Münster gastiert am 11. November in der Sassenberger Pfarrkirche und verspricht neben klassischen Klängen auch Filmmusik und lateinamerikanische Musik.

Kulturverein lädt zum Konzert in der Kirche ein

Das „TrioConCello“ mit v. l. Rafael Gaspar, Maria Sprogis und Gabriel Pessoa gastiert am 11. November in der Pfarrkirche St. Johannes in Sassenberg.

Ein Erlebnis der ganz besonderen Art erwartet die Konzertbesucher wenn die Cellisten des „TrioConCello“ aus Münster, Gabriel Pessoa, Maria Sprogis und Rafael Gaspar in ihrem Konzert am 11. November in der Sassenberger Pfarrkirche neben klassischen und lateinamerikanischen Werken auch bekannte Filmmelodien erklingen lassen, verspricht der einladende Kulturverein.

Die Musiker des Trios stammen aus Brasilien und fanden an der WWU-Musikhochschule Münster zusammen. Jeder einzelne des Ensembles konnte bereits auf ganz unterschiedliche und vielfältige Weise Konzerterfahrungen in Brasilien und Europa sammeln, heißt es in der Vorankündigung

Ihr gemeinsames Instrument, das Violoncello, zeichnet sich als Saiteninstrument durch einen besonders großen Tonumfang aus, reicht er doch von tiefen Basstönen über singbare Lagen bis zu hohen Tönen. Diese Charakteristik, ermöglicht es den Cellisten auf ein weiteres Instrument zu verzichten.

Für ihren ersten gemeinsamen Konzertabend haben die drei Musiker ein breites Repertoire zusammengestellt, darunter auch zahlreiche zeitgenössische Werk.

So erwarten das Publikum aus dem Bereich der Klassik unter anderem „Der Schwan“ von Camille Saint Saens, das „Benedictus“ von Karl Jenkins, aus dem Bereich Lateinamerika zum Beispiel der argentinische „Libertango“ von Astor Piazzolla und der mexikanische „Danzon No. 2“ von Arturo Marquez, sowie der „Waltz d’ Amelie“ aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie und das Stück „Concerning Hobbits“ aus dem Film Der Herr der Ringe.

Das Konzert, das von dem Kulturverein Sassenberg veranstaltet wird, findet am 11. November (Freitag) um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in Sassenberg statt.

Der Eintritt ist frei.