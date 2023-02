Kleine Helden feiern

Dass beim KCK auch die Jüngsten voller Elan die fünfte Jahreszeit feiern, konnte am vergangenen Samstag bestaunt werden. So bat der KCK zunächst zum traditionsreichen Kinderkarneval in die Aula der Johannesschule. Viele Kinder waren bunt kostümiert der Einladung gefolgt. Hier feierten sie - getreu dem Sessionsmotto - als Helden im Karneval. Denn in jedem Kind stecke ein Held, das sich mit seinen Fähigkeiten einbringen könne. Nachdem die Sternchen aufgetreten und im Zuge einiger Spiele unter anderem Planeten gerettet worden waren, kündigte sich hoher Besuch an.

In jedem Kind steckt ein Held

Prinzessin Nina I. verteilte Präsente an das SchüKa-Komitee Foto: Christopher Irmler

Prinzessin Nina I. ließ es sich nicht nehmen, mit den Kindern zu feiern - und meisterte auch ein Prinzessinnenspiel. Wenig später machte sich die närrische Tollität auf den Weg zum nahegelegenen Sportlerheim. Hier feierten der KCK die Rückkehr des Schülerkarnevals. Auch hier standen Spiele auf dem Programm. Zudem traten die Tischgruppen gegeneinander an.

„ Ich freue mich, dass ihr uns eingeladen habt. “ Prinzessin Nina I.

Nach dem Auftritt der Teenies, die ihren Irland-Showtanz präsentierten, war der große Moment gekommen und Nina I. betrat mit entsprechendem Gefolge die Narrhalla. „Ich freue mich, dass ihr uns eingeladen habt.“ Auch beim SchüKa stand eine spielerische Herausforderung auf der Agenda, die die Prinzessin ebenfalls meisterte. Nicht fehlen durfte der Auftritt von Tanzmariechen Melina Schulte. Danach gaben die Komitee-Aktiven Susi Wittkamp, Lara-Sophie Holz und Christoph Strotmann die Tanzfläche zur großen SchüKa-Party frei.

Führten durch das SchüKa-Programm: Susi Wittkamp, Lara-Sophie Holz und Christoph Strotmann. Foto: Christopher Irmler