Knifflige Rätsel und sportlicher Einsatz

Mittlerweile Tradition hat das gemeinsame ­Teambildungsevent der aktiven Füchtorfer Karnevalisten aus den Reihen der Rot-Weißen-Funken sowie des Elferrates. Auch in diesem Jahr trafen sich die Gruppen nun rechtzeitig vor der Session, um sich mit Spaß und Spiel auf den karnevalistischen Winter einzustimmen, heißt es in einer Pressenotiz. So hatte sich das Orgateam um Finja Ostermann, Denise Freiwald, Jaqueline Viesang und Daniel Kuhlmann einiges einfallen lassen, um den Tag kurzweilig zu gestalten und gleichzeitig im Spielmodus ein neues Orgateam für das Folgejahr zu bestimmen. Sport und Geschicklichkeit waren unter anderem beim Stelzenlauf, Fang den Klopfer oder Minidisco gefragt. Aber auch die grauen Zellen mussten eifrig angestrengt werden, um knifflige Rätsel oder Wissensaufgaben nach dem Motto „Wer kann mehr“ zu lösen.

Jana Pohlschmidt, Vanessa Querdel und Leon Wessel zeigen dem Sitzungspräsidenten Robert Budde wie man auf engstem Raum tanzen kann. Foto: Foto: privat

Verlierer gab es natürlich nicht, wichtig war allen der Spaß und die Teambildung in den gemischten Mannschaften. Am Ende ging es in der Gesamtwertung aber um die Frage, wer die Veranstaltung im kommenden Jahr ausrichten darf. Auch mit Zusatzpunkten für den höchsten Klopferturm war es dann das „Team Rot“, das diesen Trostpreis für sich beanspruchen konnte. Nach dem Wettbewerb wurde es gemütlich: In Vorfreude auf die Karnevalseröffnung am 11. November übten Funken und Elferrat schon einmal das gemeinsame Feiern.