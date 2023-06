Knoblauch aus Gröblingen statt aus China

Ob ihr Experiment gelingen würde, da waren sich Katharina und Philipp Austermann anfangs gar nicht so sicher. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass ihr Knoblauchacker ringsherum von Mais umgeben ist, der zumindest zeitweise vor neugierigen Blicken schützte. Jetzt ist das eigentlich nicht mehr nötig. Denn gerade wird die erste Ernte eingefahren.

Zwei Pferde suchen an diesem sengend heißen Tag Schatten im Unterstand hinter den Hofgebäuden in Gröblingen. Daran vorbei geht es zur gerade einmal 0,1 Hektar großen Fläche, auf der die Austermanns seit Oktober ihren Knoblauch anbauen. Zwei verschiedene Sorten der ungewöhnlichen Ackerfrucht stehen in langen Reihen auf dem Feld. Bei einem Teil der etwa wadenhohen Pflanzen ist noch viel Grün zu sehen. Trocknet es zu Zweidritteln ab, ist der Erntezeitpunkt erreicht.

Knoblauch als zukunftsweisende Pflanze

Gerade im Hinblick auf den Klimawandel ist Knoblauch eine zukunftsweisende Anbaupflanze. Sie liebt Wärme und kommt mit Trockenheit besser zurecht als mit zu viel Wasser. Aber: „Knoblauch ist ein Nischenprodukt. Es verlangt viel Handarbeit“, hält. Philipp Austermann fest.

In unseren Breiten kommt er eher selten frisch auf den Tisch. Meist stammt die Gewürzknolle aus China, das für gut 70 Prozent der weltweiten Produktion verantwortlich zeichnet - rund 20,5 Millionen Tonnen. Als erstes europäisches Produktionsland von größerer Bedeutung folgt Spanien auf Platz fünf der weltweiten Skala mit gerade einmal knapp 350.000 Tonnen.

Die Knollen wachsen noch von Tag zu Tag. Foto: Ulrike von Brevern

Gut 500 Kilo sollen in diesem Jahr aus Gröblingen dazukommen, so hoffen die Austermanns – frisch und deshalb auch mit einem viel intensiveren Geschmack, freut sich Katharina Austermann. Dadurch sei auch das leidige Problem eines schlechten Atems nach dem Genuss geringer. Überhaupt Genuss. Das ist der das wichtigste Argument der beiden Nebenerwerbslandwirte, die sich selbst als Genussmenschen bezeichnen. Sie hoffen auf die Überzeugungskraft der regionalen Produktion und Vermarktung. „Genuss aus der Region“ lautet ihr Claim. Die Internetseite für das Label „Münsterland-Knoblauch“ ist bereits mit ersten Infos und Rezepten bestückt.

Die beiden haben sich auf ihre erste Anbausaison gut vorbereitet, unter anderem im Urlaub in Bayern Erfahrung eines dortigen Produzenten eingeholt. Zu den unerwarteten Hürden zählte dann überraschend die besondere Ackerbauphilosophie, auf die Philipp Austermann setzt. Sie kommt ohne Egge und Pflug aus. Die Pflanzenreste der Vorfrucht bleiben auf dem Acker, schützten so vor Erosion und sorgen in Verbindung mit Regenwürmern und anderen Bodenorganismen, die ungestört ihrer Arbeit nachgehen können, für einen gesunden humusreichen Ackerboden.

Die Blüten des Knoblauchs kringeln sich wie Schweineschwänze. Damit die Kraft in die Knolle geht, werden sie abgekniffen. Foto: Ulrike von Brevern

Für den Knoblauchanbau ist das Verfahren zudem im Winter ideal, denn es sorgt für den nötigen Schutz gegen Kälte. Doch als die Landwirte im vergangenen Herbst die Zehen stecken wollten, aus denen die Knollen wachsen, zeigte sich die Kehrseite. Die gerade gestochenen Pflanzlöcher verschwanden sofort wieder in der dicken Pflanzenauflage. Der sauber ausgearbeitete Steckplan geriet durcheinander. „Mit sechs Leuten haben wir drei Stunden gebraucht, um zwei Reihen zu schaffen“, erinnert sich Philipp Austermann. „Da wussten wir: Es muss anders gehen.“

Von seiner bodenbewussten Anbautechnik rückte Austermann dabei nicht ab. Eine eigens entwickelte Pflanztechnik, bei der ein maschinell gezogener Untergrundhaken und ein abgesägtes Fallrohr eine Rolle spielen, sorgte nach einigem Tüfteln für Abhilfe. „Da müssen wir in diesem Jahr aber noch etwas weiter dran feilen“, blickt Austermann schon einmal nach vorn.

Üblicherweise kommt Knoblauch geputzt in den Verkauf. Ungeputzt hält er länger, sind die Austermanns überzeugt. Foto: Ulrike von Brevern

Viele Stunden hat das Paar seither auf dem Acker verbracht um Unkraut zu beseitigen oder auch die Blüten der Pflanzen abzukneifen, damit alle Kraft in die Knolle geht. Um die Saison des frischen Knoblauch möglichst zu verlängern, haben sie eine frühe und eine späte Sorte angebaut sowie einen ganz eigenen Trick für die Lagerung entwickelt: Ungeputzt sollen sich die Knollen länger frisch halten.

Jetzt warten die Gröblinger gespannt darauf, ob sich ihre Genuss-Idee auch beim Kunden durchsetzen kann. An Wochenmarktständen in Münster und Warendorf sind die ersten Knollen seit dieser Woche zu bekommen.