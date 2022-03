Kolpingsfamilie ist jetzt ein eingetragener Verein

Drei Anläufe hatte die Kolpingsfamilie Sassenberg im Vorjahr gebraucht, um ihre Jahreshauptversammlung durchzuführen. Damals war die Pandemie schuld. Diesmal klappte es direkt beim ersten Mal. Knapp 20 Mitglieder fanden sich dazu in der Aula der Johannesschule ein.

„Schlimmer als Corona ist zur Zeit der Krieg in der Ukraine. Fast 80 Jahre konnten wir in Frieden leben – nun dieser Krieg mitten in Europa. Quasi direkt vor unserer Haustür. Für das Leid, welches dieser Krieg den Familien bringt, fehlen mir persönlich die Worte“, hatte Anton Röhl in seiner Begrüßung mit großer Betroffenheit gesagt. 700 Kolpinger würden in der Ukraine leben, welche vom Kolpingwerk Deutschland und den Diözesanverbänden unterstützt würden, fügte der erste Vorsitzende an und bat die Anwesenden anschließend im Gedenken an die Kriegssituation darum, zu einer Schweigeminute aufzustehen.

Anton Röhl bleibt Vorsitzender

Auf der Tagesordnung der Versammlung standen dann unter anderem Vorstandswahlen. Anton Röhl wurde als erster Vorsitzende wieder gewählt, ebenso wie Margret Rüschoff, die ihm als seine Stellvertreterin den Rücken stärkt. Auch Rüdiger Völler bekam erneut das Vertrauen der Mitglieder und bleibt im Amt des Schriftführers. Beisitzer sind Hermann und Thea Dietz, Josef Lackamp, Theo Sparenberg, Hedwig Reher sowie Waltraud Schiwiaka. Kassiererin Jutta Zimmermann konnte im Anschluss daran von einer guten finanziellen Lage berichten.

Ein weiterer Programmpunkt auf der Tagesordnung war die offizielle Bestätigung zur Eintragung als Verein. Seit dem 17. Februar ist die Kolpingsfamilie Sassenberg im Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen. Ab sofort heißt es: Kolpingsfamilie Sassenberg e.V.. Dem stimmten die Anwesenden ebenso einstimmig zu. Außerdem wurde der Antrag gestellt, zum 1. April einen Solidaritätsfond einzuführen. „Um Beitragsausfälle in Zukunft satzungskonform aufzufangen, brauchen wir diesen Fonds“, bemerkte Röhl, bevor es zum Ausblick auf die Aktivitäten dieses Jahres überging.

Zwei Wallfahrten auf dem Programm

So wird am 30. Mai eine Wallfahrt nach Eggerode angeboten. Am 6. April gibt es einen Kreuzweg light in Telgte. Treffpunkt ist am Christoph-Bernsmeyer-Haus an der Ems neben der Clemenskirche. Die „Light-Veranstaltung“ hat einfache Gründe: Es sind kurze und ebene Wege, die perfekt geeignet sind für Rollatoren und auch Rollstühle. Danach lädt die KFD Telgte ins Pfarrheim auf Kaffee oder Tee ein. Darüber hinaus wird am 12. Juni eine Diözesan-Wallfahrt nach Billerbeck angeboten.