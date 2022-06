„Kommt gerne wieder“

Mit einer ebenso festlichen wie gelungenen Abschlussfeier verabschiedete sich der Entlassjahrgang 2022 von seiner Sekundarschule. Klassenlehrer Alexander Otte lobte die 99 jungen Menschen in seiner Ansprache: „Keiner von Euch wurde beim Rauchen auf dem Schulgelände erwischt und keiner musste von den Motto-Tagen ausgeschlossen werden.“ Das sei aller Ehren wert, allerdings habe es in den vergangenen Jahren bei der Lernbereitschaft noch „Luft nach oben“ gegeben. Otte lud alle, seit Mittwoch Ehemaligen, ein, mit ihren Lehrern und Lehrerinnen in Kontakt zu bleiben: „Ihr könnt gerne wiederkommen und Euch Tipps und Ratschläge abholen.“

Ein ganz dickes Lob für den Jahrgang gab es auch von Schulleiterin Elisabeth Suer: „Ihr habt es nicht nur geschafft, wie Euer Motto ,We did it‘ verrät, sondern Ihr habt es vor allem geschafft, einen wirklichen ,Spaßtag‘ ohne Zwischenfälle auf die Beine zu stellen. Respekt!“

„ »Ihr habt einen wirklichen ,Spaßtag‘ auf die Beine gestellt!« “ Schulleiterin Elisabeth Suer

Respekt, so Suer verdienen alle 99 Absolventen, von denen 57 einen mittleren Abschluss gemacht hätten (davon 26 mit Qualifikation), 35 einen Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und fünf nach Klasse 9; auch zwei Förderzeugnisse wurden ausgestellt. Besonders freute Suer sich, dass 27 Schüler und Schülerinnen eine betriebliche Ausbildung beginnen.

Standing Ovations gab es für die Lehrerband, die ebenso für Gänsehautmomente wie rockige Stimmung sorgte. Richtig viel Beifall bekam Schülersprecher Linus Hartmann. Und zwar von allen Gästen in der Herxfeldhalle. Die waren sich zusammen mit Schulleiterin Suer einig, dass er einen hervorragenden Job gemacht habe in dem er Aufgaben und Arbeit gesehen und seine Mitschüler bestens unterstützt habe.

Klar kam in den Ansprachen immer wieder die Corona-Thematik zur Sprache. Jürgen Schürenkamp, der gekonnt und humorig durch das Programm führte, zollte in diesem Zusammenhang der Stadt Sassenberg als Schulträger Dank und Anerkennung. Das hörte Bürgermeister Josef Uphoff gerne. Er revanchierte sich, indem er Schülern, Lehrern und auch den Eltern seinen Respekt für ihre Flexibilität in den vergangnen zwei Corona-Jahren aussprach.

Standing Ovations für die Lehrerband

Vor dem Festakt in der Sporthalle wurde ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche gefeiert. Dem Vorbereitungsteam und den Organisatoren der Feierstunde dankte Suer besonders. Ein dickes Lob gab es „last but not least“ auch für Kirstin König, „die gute Fee“ im Sekretariat, die zusammen mit dem stellvertretenden Schulleiter Holger Nübel dafür gesorgt hatte, dass auch wirklich alle Zeugnisse verteilt werden konnten. Elisabeth Suer lud die jetzt Ehemaligen ein, spätestens am 26. August beim Schulfest wieder mitzufeiern. Getanzt und gefeiert wurde nach dem Sektempfang in Glandorf.