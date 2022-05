Konfirmation in St. Mariä Himmelfahrt

Nach zwei ungewöhnlichen Corona-Jahren gibt es 2022 in der evangelischen Gemeinde wieder Konfirmationen im Mai. Doch wie 2020 sind die jungen Gläubigen mit den Einsegnungsgottesdiensten noch einmal in der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt zu Gast.

In der evangelischen Kirchengemeinde werden in diesem Jahr Jugendliche aus zwei Konfirmandenjahrgängen in vier Gruppen konfirmiert. Pfarrer Michael Prien (r.) war wegen der noch lange hohen Corona-Infektionsrate froh über katholische Gastfreundschaft: Zum zweiten Mal nach 2020 wurden die Einsegnungsgottesdienste von der kleinen evangelischen Kirche in Sassenberg in die große Füchtorfer Kirche verlegt.

Konfirmiert wurden am Samstag (v.l) Ewald Edich, Tim von Brevern, Natascha Mai, David Shevchenko, Mia Loddemann, Norian Kolter, Philipp Edich, Phil Sachse und Leonie Zinger (fehlt auf dem Bild). Am nächsten Wochenende folgen die weiteren Gruppen.