König nach dem 241. Schuss

Der siegreiche Schuss kam für die Allermeisten auf Füchtorfs Schützenplatz am Montagmittag völlig überraschend: Schon um 12.33 Uhr holte Konrad Nettelnstroth mit dem 241. Schuss den royalen Vogel aus luftiger Höhe. Selbst der designierte Schützenkönig selbst schien es im ersten Moment nicht fassen zu können. Einzig Schießwart Ansgar Budde hatte schon einen Schuss zuvor so etwas geahnt: „Der wackelt aber heftig!“, hatte er beim Blick auf die Nahansicht des Vogels bemerkt.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hielt sich der Andrang an der Schießstange im ganz üblichen Rahmen, berichtete Major Helmut Böckenholt. Die Krone sicherte sich Markus Höhne, das Zepter ging an Julian Beermann, den Apfel holte Marc Rotermund herunter.

Ein privates Triple für den König

Gezielt hatte Konrad Nettelnstroth die Königswürde nicht angestrebt. „Ich habe in den vergangenen Jahren schon immer mal wieder mitgeschossen“, erzählte er. Und so sollte es eigentlich auch in diesem Jahr sein. Er habe auch eher damit gerechnet, dass der Vogel so mit dem 400. Schuss falle, fügte der überglückliche designierte König kurz nach dem Siegtreffer hinzu. „Man könnte sagen, das ist ein Triple: Ich heirate in diesem Jahr, meine Freundin ist schwanger und nun auch noch Schützenkönig!“

Antreten am Tie

Der traditionelle wichtigste Tag des Füchtorfer Schützenfestes hatte am Morgen wie üblich mit dem Antreten aller Formationen auf dem Tie und der Kranzniederlegung am Ehrenmal begonnen. Pastor Norbert Ketteler mahnte, bei aller Freude über das Fest, das endlich wieder gefeiert werden könne, den Verlust des Friedens und die derzeit unsichere Situation nicht zu vergessen. „Der Krieg in der Ukraine liegt wie ein Schatten auf unserem Fest“, sagte er. „Wir erfahren, wie zerbrechlich unsere Welt ist, wie brüchig unser Frieden“. Er rief die Füchtorfer dazu auf, bewusster zu feiern: „Machen wir nicht einfach einen drauf, feiern wir mit Anstand und Vernunft.“ Dennoch sei es auch richtig zu feiern, denn „Einigkeit und Frieden zu fordern ist der tiefere Sinn aller Feste, auch dieses Schützenfestes.“

Eine Biege für die Senioren

Auf dem Weg zurück zum Tie, erhielt die traditionelle Marschroute in diesem Jahr einen neuen Schlenker: Damit die Senioren im neuerrichteten „Maria-Tellen-Haus“ ebenfalls einen Blick auf die prächtigen Uniformen erhaschen konnten, marschierten alle Formationen erstmals über die Emanuel-von-Ketteler-Straße und die Stiege zurück zum Tie.

Ehrungsmarathon am Tie

Hier hatte der Vereinsvorsitzende Olaf Elverkämper in Vertretung für Präsident Wilfried Holtkämper einen wahren Ehrungsmarathon zu absolvieren. Schließlich erhielten die Jubelmajestäten aus drei Jahren Ehrenorden. Dazu gehörte seit einer Absprache aus dem Jahr 2020 zusätzlich auch das 60. Thronjubiläum. Dafür wurde Bernhard Bollmann geehrt, der den Vogel 1961 sogar noch früher erlegt hatte, als Nettelnstroth jetzt: Mit dem 215. Schuss.

Ebenfalls 2021 hätten Karl Schlingmann und seine Königin Inge ihr 50-jähriges sowie Gustav Schulze Wienker und seine Königin Barbara ihr 40-jähriges Jubiläum gehabt. Seinem Vater Karl konnte Elverkämper ebenfalls einen Orden anheften – für den auf den Tag 40 Jahre vergangenen Königsschuss.

Für 25 Jahre Königswürde wurden Helmut Kemner und seine Königin Annette, Josef Lienker und seine Königin Agnes sowie Hans Ruhe geehrt. Ebenfalls einen Orden erhielten Carsten und Sonja Schlingmann für 15 Jahre aktive Vorstandsarbeit sowie Stefan Wöstmann, der seit zehn Jahren als Kranzträger zur Verfügung steht.