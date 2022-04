Konzentration auf die Kernstadt

Die Zahl der Einzelhandelsbetriebe in Sassenberg nimmt ab. Das allein ist keine Neuigkeit. Doch die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Sassenberg, die am Dienstag im Infrastrukturausschuss vorgestellt wurde, blickt tiefer. Die Fachleute analysieren Kaufkraft, Branchenmix und unterstützende Faktoren wie etwa Dienstleistungsunternehmen in der Nachbarschaft. Daraus entwickeln sie Perspektiven für die kommenden Jahre und liefern die planerischen sowie rechtlichen Grundlagen, damit die Stadt den Versorgungsauftrag für ihre Bürger erfüllen kann.

17 Prozent weniger Geschäfte als 2009

2009 wurde das ursprüngliche Konzept erstellt. Im Juni 2021 hat das Fachbüro Stadt und Handel aus Dortmund die Daten aktualisiert und dafür jedes Ladengeschäft in Sassenberg und Füchtorf an einem Stichtag vermessen und aufgenommen. Das Ergebnis: Die Zahl der Einzelhandelsbetriebe ist um 17 Prozent auf 62 gesunken. Die Verkaufsfläche dagegen ist gestiegen. Das sei vor allem dem in der Zwischenzeit errichteten Edeka- und Drogeriemarkt im Herzen der Stadt geschuldet. Der stabilisiere das Hauptzentrum Innenstadt, das allerdings in seiner Ausdehnung geschrumpft ist. Der entsprechend ausgewiesene Bereich reicht entlang der innerstädtischen Achse nur noch vom Rathaus im Süden bis zum nördlichen K+K-Markt.

Für Füchtorf zieht das Konzept eine traurige Bilanz: Die Ortslage verliert ihren Status als zentraler Versorgungsbereich. Durch Geschäftsschließungen sei die Versorgungssituation dort deutlich geschrumpft und einen strukturprägenden Lebensmittelmarkt gebe es anders als 2009 auch nicht mehr. Der K+K-Markt liegt für die Gutachter zu weit außerhalb. In Füchtorf bestünden „nur geringe Zukunftsperspektiven für den zentralen Versorgungsbereich“, heißt es in dem Papier.

Es gibt kein „Entwicklungsverbot“

Das Urteil ist allerdings weniger vernichtend, als es klingt. Es bestehe kein „Entwicklungsverbot“, heißt es an anderer Stelle. Die Auswirkungen beziehen sich insbesondere auf die Bauleitplanung, erläuterte Dr. Fabian Schuster von „Stadt und Handel“ auf Nachfrage. Ausnahmen im Einzelfall sind möglich. Der Status biete aber eine Schutzfunktion auch bei Neuansiedlungen in den Nachbargemeinden.

Bekleidung, Schuhe und Baumarktartikel fehlen

Das Einzelhandelsangebot in Sassenberg hat sich der Analyse zufolge Richtung Nahversorgung verlagert. Bei Nahrungsmitteln, aber auch Drogeriewaren und Apotheken werde die heimische Kaufkraft fast vollständig gebunden. Supermärkte und Discounter seien in der Hesselstadt im bundesweiten Vergleich leicht überdurchschnittlich vertreten. Entwicklungspotenzial sieht das Konzept unter anderem in den Warengruppen Bekleidung, Schuhe oder Baumarktartikel, aber auch ein Hörgeräteakustiker oder ein Sanitätshaus könnten sich ansiedeln. Ein eindeutiges „Ja“ gilt dem Umzug des Aldi-Marktes in die Innenstadt. „Das wäre eine wünschenswerte Entwicklung und würde das Zentrum stärken“, erläuterte Schubert. Der Fachmann betonte allerdings zugleich, das Einzelhandelskonzept zeige auf, welche Ansiedlungen erlaubt seien. Nicht berücksichtigt sind städtebauliche oder verkehrsplanerische Fragen wie sie etwa im ISEK angesprochen werden.

„In der Innenstadt ist fast alles zulässig“, fasste Bauamtsleiter Thomas Middendorf das Problem zusammen. „Ob sich Anbieter finden, die sich dort versuchen wollen, steht auf einem anderen Papier“. Bürgermeister Josef Uphoff ergänzte: „Die konkrete Frage ist, wie wir erkannte Defizite ausgleichen können. Wie könnte es gelingen, für den Einzelhandel attraktiver zu werden?“