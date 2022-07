Kreative Bildhauertalente

Zeit für Kreativität bieten die Sommerferien in Füchtorf. Im Rahmen der Ferienspieltage nehmen über 50 Kinder an einem Bildhauer-Workshop teil

Voller Konzentration feilt, raspelt und sägt Filena an einem weißen Porenbetonstein. Der Betrachter kann schon jetzt erahnen, was aus dem Rohling einmal entstehen soll. Nämlich eine Eule. „Das macht mir Spaß“, blickt die Elfjährige kurz auf, bevor sie sich den Ohren des Nachtvogels zuwendet. Neben ihr steht Charlotte. Sie ist soeben dabei, ein kreisrundes Loch aus dem Ytongstein zu sägen. „Das wird ein Teelichthalter, den ich gleich noch bunt anmale“, schickt die Schülerin voraus.

Beide Mädchen nehmen an einem ganz besonderen Workshop teil, der im Rahmen der Ferienspieltage der Füchtorfer Kinderkirche auf die Beine gestellt wurde. Neben weiteren Aktionen ist auch ein Bildhauerworkshop dabei. Sabine Könemann hatte die Idee, aus Ytong-Steinen verschiedene Dinge zu formen. Die Steine sind vielseitig und weich, also ideal für die Bildhauerei.

Große Nachfrage

„Die Nachfrage war so groß, dass wir die Kinder auf vier Gruppen mit jeweils 13 Teilnehmern verteilt haben“, freut sich Melanie Dunkel vom Orga-Team der engagierten Mütter. Zwei Tage lang sind die Kinder ab acht Jahren dabei in der Scheune am Hof von Jutta und Dietmar Spiering aktiv und probieren sich in der Bildhauerei aus. Die weißen Rohlinge dürfen sie selbst gestalten. Unterstützt werden die jungen Hobbykünstler von den Müttern. Voller Elan sind die Kinder dabei. „Wir haben nur ein paar Ideen eingebracht, aber nichts vorgegeben“, erklärt Claudia Schmidt.

Stella ist neun Jahre alt und am Ende ganz stolz auf ihr Herz. Manuel hat sich für einen Smiley entschieden und Elisa reckt freudestrahlend einen kunterbunten Schmetterling in die Höhe. Frederik und Cousin Silas sind Ritterfans und haben jeweils eine Burg gestaltet. „Die bekommt einen Ehrenplatz“, betont das kreative Duo. „Ein besonderer Dank geht an Nicole Klaesvogel. Sie hat sich als Hauptorganisatorin um die Farben gekümmert und das Bildhauer-Set besorgt“, sagen die Mütter noch. Da wird schon wieder nach ihnen gerufen, um Hilfestellung zu geben.