Krieg ist immer gleich schlimm

In einer Ausstellung im Pfarrheim zeigen Geflüchtete aus Syrien am Sonntag wie sie 2019 ihre Gedanken über Flucht und Heimat in Malerei ausdrückten. Coronabedingt musste sie immer wieder verschoben werden. Angesichts des Krieges in der Ukraine ist sie jetzt nicht nur für die Künstler wieder hochaktuell.

Fatema Ali schaut derzeit kein Fernsehen. Die Bilder von Krieg und Zerstörung in der Ukraine, die erneut eine Fluchtwelle ausgelöst haben, erträgt die 21-Jährige nicht. „Jeder Moment kann mich erinnern, das tut weh und die Schmerzen gehen nicht weg“, sagt sie ernst. „Als Flüchtling vergisst man das nie.“

Eines der Bilder von Fatema Ali zeigt ein zerstörtes Gesicht. Die Wimpern sind aus Flüchtenden gestaltet. Foto: Ulrike von Brevern

Wie so viele andere hat Fatema und ihre Brüder ihre Flucht aus Syrien schon 2015 nach Deutschland gebracht. Die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in Sassenberg kümmerte sich tatkräftig um sie und all die anderen, die in der damaligen Welle kamen. Aber nicht nur das Einleben war wichtig, danach sollte auch für das Heilen der Seele etwas getan werden, erinnert sich die damalige Mit-Koordinatorin Elisabeth Lückewerth, die die Warendorfer Kunsttherapeutin Petra Schürmann ins Boot holte. Rund 30 Geflüchtete – Frauen, Männer und Kinder – konnten im Projekt „Heimat“ im Spätherbst 2019 das Erlebte mit Pinsel, Farbe und Leinwand zu bewältigen beginnen (WN berichteten). Die geplante Ausstellung scheiterte allerdings coronabedingt gleich mehrfach.

Jousef Ali ist heute Künstler und hat sich auch schon mit dem Thema Ukraine beschäftigt. Foto: Ulrike von Brevern

Nun wird sie am autofreien Sonntag (27. März), den die Gemeinde St. Marien und Johannes ausgerufen hat, mit ganz neuer Aktualität nachgeholt. Vor dem Pfarrheim an der Langefort werden die Initiatoren von 11 bis 17 Uhr mit Info-Stellwänden auf die Themen Krieg, Frieden und die belastende Erfahrung der Flucht eingehen. Einige der Künstler von damals werden ebenfalls erwartet. Im Pfarrheim sind dann zum Teil erstaunlich künstlerische, zum Teil aber auch eher schlichte Werke zu sehen. „Kinder malen oft Flaggen“, erklärt Petra Schürmann. Das sei ihre Art, sich an ein Heimatland zu erinnern, das für sie einen großen Stellenwert einnehme, von dem sie aber gar keine Bilder im Kopf hätten.

Basel Ali erinnern die Musikinstrumente auf diesem Bild an die fröhlichen Feiern seiner Heimat, die durch den Krieg zerstört wurden. Foto: Ulrike von Brevern

Einige Bilder sind erst später entstanden. Fatemas Bruder Yousef etwa hat sich inzwischen zum Künstler entwickelt mit Ausstellungen unter anderem im Irak und Ägypten. Er hat sich bereits mit dem Thema Ukraine auseinandergesetzt. Eine Frau vor ukrainischer Flagge mit einer Friedenstaube im Haar ist entstanden.

Sprechen über Flucht ist schwer

Neben dem Aufarbeiten individueller Erfahrungen wollte das Projekt „Heimat“ von Anfang an erreichen, Fluchterlebnisse jenseits von Sprachkenntnissen auszudrücken und zu vermitteln. Für Basel Ali ist damit die Ausstellung weiter aktuell. „Ob Syrien oder Ukraine, ich finde, es ist das Gleiche“, sagt er schlicht. Ganz das gleiche allerdings dann auch wieder nicht: Man merke schon, dass die Ukraine näher liege. Die Deutschen machten sich Sorgen. „Es war jetzt das erste Mal, dass mich Leute gefragt haben, wie war denn eigentlich deine Flucht“, erzählt er. Eine Frage vor der auch die Flüchtlingshelfer durchaus zurückschreckten, gibt Elisabeth Lückewerth zu: „Ich wusste lange nicht, wie weit taste ich mich vor. Man schweigt es lange tot.“ „Mit Malen kann man ausdrücken, was innen ist“, sagt Basel Ali. Mit Worten hat er da trotz fließendem Deutsch immer noch so seine Schwierigkeiten. „Ich sage einfach: Krieg ist schlimm.“