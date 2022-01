Kriminalist Lietmann tritt ab

Landrat Olaf Gericke hat den Füchtorfer Kriminalhauptkommissar Ludger Lietmann in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Lietmann sei seit 40 Jahren im Dienst der Kreispolizeibehörde Warendorf gewesen und „Kriminalist durch und durch“, heißt es in deiner Pressemitteilung des Kreises. Seine ersten Erfahrungen sammelte der Füchtorfer demnach im Wach- und Wechseldienst in Warendorf und wurde nach seinem Aufstieg in den gehobenen Dienst Ermittler. Zunächst war er etliche Jahre Sachbearbeiter im damaligen Kriminalkommissariat Warendorf, anschließend übernahm er verschiedene Führungsfunktionen. Zuletzt leitete der 61-Jährige das Kriminalkommissariat 1 am Zentralstandort. Gemeinsam mit ihm verabschiedete Gericke im Beisein von Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider, dem Personalratsvorsitzenden Martin Entrup und der Direktionsleiterin Zentrale Aufgaben Susanne Hassink noch drei weitere Kollegen aus Ahlen, Beckum und Telgte.