Krönung der Projektwoche

Es gibt Dinge und Anlässe, die sind es Wert, für die Nachwelt festgehalten zu werden. Die Projektwoche „Nachhaltigkeit und Klimawandel“ zum Zehnjährigen der Sekundarschule gehört definitiv dazu. Eine Woche lang beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit Themen wie „Fair Fashion“, der Vermeidung von Plastik und Verpackung und nachhaltigem Konsum. Es wurde auch viel gewerkelt und verschönert. So bekamen die Beton-Blumenkübel einen farbenfrohen Anstrich und auch die Mülleimer bekamen ein neues frisches Gesicht. Klar, dass auch gesungen, gebacken und gekocht wurde. Präsentiert wurde den Gästen alles auf einem gelungenem Schulfest.

Projekte in Broschüre zusammengefasst

Schnell war die Idee entstanden, die Projekte in einer Broschüre zusammen zu fassen und mit vielen Bildern zu präsentieren. Der Umsetzung dieser Mammut-Aufgabe nahm sich Dorit Reimann an. „Das ganze ist nicht wissenschaftlich, sondern ein schöner bebilderter Überblick“, fasste sie jetzt bei einem Pressetermin mit Sponsoren im Rathaus zusammen. Denn der Druck des schmucken 56 Seiten umfassenden Heftes musste ja auch finanziert werden. Das war Dank dreier Sponsoren möglich. Geld gab es von der Stadt Sassenberg, der Volksbank Sassenberg und der Via-Stiftung der Volksbank.

Danke sagte auch Schulleiterin Elisabeth Suer. Und zwar in Richtung Sponsoren aber vor allem an Dorit Reimann für ihren unermüdlichen Einsatz. Obendrein vor allem an ihre 53 Kolleginnen und Kollegen, und alle, die an der Sekundarschule mitarbeiten von der Mensa über den Hausmeister bis hin zu den Sekretärinnen. Ein dickes Lob ernteten auch die Schüler, die sich bei der Projektwoche sehr engagiert gezeigt hätten.

Suer versprach auch, dass die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz weiterhin eine große Rolle im Schulleben spielen sollen. Allerdings wollte sie über das nächste Projekt noch nichts verraten.