Kugelfeldahorn wird Picknickplatz beschatten

Feldmarksee: Baumpflanzaktion an der Grenzgängerroute

Die städtische Tourismusbeauftragte Olga Puttins und Heike Albers von der Interessengemeinschaft Grenzgängerroute befestigen gemeinsam das Spendenschild am neuen Baum.

Eindrucksvoll ist diese jüngste Attraktion am Feldmarksee noch nicht. Aber das wird. Schon in wenigen Jahren soll der heimische Kleinbaum an seinem prominenten Platz zu einem ordentlichen Schattenspender herangewachsen sein. Im Herbst wird sich das grüne Laub zudem dekorativ orangefarben einfärben, sodass der Baum vom gegenüberliegenden Ufer aus ein schöner Blickfang werden könnte.

Zu verdanken hat die Stadt den Kugelahorn der Interessengemeinschaft Grenzgängerroute Teuto-Ems, die sich anlässlich ihres 12-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr spendabel zeigte. Jeder der zwölf Orte entlang der touristischen Fahrrad-Route kann sich um einen Baum bewerben. Sassenberg war der erste, bemerkte die städtische Tourismusbeauftragte Olga Puttins mit etwas Stolz in der Stimme. Warendorf wird im Herbst ebenfalls einen erhalten, kündigte Heike Albers an. Sie ist gemeinsam mit Petra Rosenbach, Geschäftsführerin der Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land, für die organisatorischen Aufgaben der Interessengemeinschaft zuständig.

In einigen Jahren soll der Kugelahorn auf der Aussichtsplattform Schatten spenden. Das erwarten (v.l.) Petra Rosenbach, Olga Puttins, Heike Albers und Bürgermeister Josef Uphoff. Foto: Ulrike von Brevern

„Für die Aktion haben wir mit Absicht einen heimischen Baum ausgesucht, der nicht allzu anspruchsvoll ist und auch heiße Sommer übersteht“, erläuterte Petra Rosenbach die klimarobusten Eigenschaften des Neuzugangs. Überhaupt sei in Zukunft bei der Entwicklung der Route vermehrt auf die Frage der Klimaentwicklung zu achten. Auf dem Plateau am Feldmarksee, an dem die Grenzgängerroute entlangführt, könnte sie sich zum Beispiel auch eine Überdachung der Sitzgruppe vorstellen, um Regen und zu heftiger Sonneneinstrahlung zu trotzen.

„Ich glaube, wir konnten einen besonders schönen Platz für den Baum anbieten“, begründete Bürgermeister Uphoff, warum Sassenberg bei der Bestellung im Kreis der beteiligten Orte die Nase vorn hatte. Die Aussichtsplattform sei bei den Touristen beliebt, die eher ein ruhiges Plätzchen abseits des trubeligen Lebens am Piratenschiff suchten.

Die Grenzgängerroute führt über rund 150 Kilometer durch zwölf Orte, vier Kreise und zwei Bundesländer. Im Verlauf überschreitet sie nicht nur aktuelle, sondern auch historische Grenzen. Gerade dieser Blick über die Grenzen der politischen Kreise sei das Besondere an der Zusammenarbeit innerhalb der Interessengemeinschaft, hob Uphoff hervor.

Petra Rosenbach zeigt den Streckenverlauf der Route, die auf 150 Kilometern zwölf Orte, vier Kreise und zwei Bundesländer verbindet. Foto: Ulrike von Brevern

Die Wurzeln lagen in einer verstärkten Zusammenarbeit von Versmold und Sassenberg, rekonstruierte Albers. Daraus sei zunächst die Idee einer „Spargel und Schinken Route“ erwachsen. Doch schnell hatten sich weitere Interessenten gefunden, sodass schließlich ein Rundweg zwischen Teutoburger Wald und Ems entstand, der durch Querverbindungen auch in drei Tagesetappen gefahren werden kann.

Bei Länge und Steigung ist die Routenführung am Bio-Rad ausgerichtet, erläuterte Rosenbach: „Mit dem E-Bike ist das dann heute alles gar kein Problem mehr.“ Die Interessengemeinschaft sei eine „eingeschworene Gemeinschaft“, bestätigte auch der Bürgermeister. Es werde viel Wert darauf gelegt, die Strecke beständig zu entwickeln und attraktiv zu halten, erläuterte Rosenbach. Nicht umsonst habe sie bereits zum dritten Mal vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC die Auszeichnung als „4-Sterne-Route“ erhalten: „Das ist sehr ungewöhnlich.“