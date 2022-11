Kulturverein stimmt Verschmelzung zu

Am 1. Januar wird die Verschmelzung perfekt sein – jetzt galt es noch einmal, Einblick zu nehmen in den Verschmelzungsvertrag zwischen dem Kulturverein und dem Verein Stadtprojekt Sassenberg. Der Kulturverein wird aber noch ein Geschenk an Kulturinteressierte machen – ein Konzert am 11. November.

Die letzte – außerordentliche – Sitzung des Kulturvereins in seiner 35-jährigen Geschichte war kurz. Innerhalb von zwölf Minuten fiel in Gegenwart von Florian Klauke als Notarvertretung die noch ausstehende Entscheidung einstimmig: Der Verein wird zum ersten Januar mit dem Verein Stadtprojekt Sassenberg verschmelzen. Zum Abschied hat der 1987 gegründete Verein aber noch ein besonderes Geschenk an Sassenberger Kulturinteressierte, betonte der Vorstand: Die Cellisten der Münsteraner Formation „Trio ConCello“ geben am Freitag (11. November) auf Einladung des Vereins in der Pfarrkirche St. Johannes ein Konzert. Auf dem Programm stehen sowohl klassische Werke als auch Zeitgenössisches, darunter auch Filmmusik. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist, wie es sich für ein Geschenk gehört, frei.

Einblick in den Verschmelzungsvertrag

Zwei Vereinsmitglieder und der vierköpfige Vorstand unter Leitung von Hans-Joachim Steinrück nahmen am Dienstagabend die rechtlich vorgeschriebene Gelegenheit war, Einblick in den Verschmelzungsvertrag zu nehmen und darüber zu entscheiden. „Mit der Verschmelzung wird der Name ‚Kulturverein‘ verschwinden“, bedauert Gründungsmitglied Erich Lentz. Das liege allerdings daran, dass der einfachste Weg gewählt worden sei für ein von beiden Seiten gewünschtes Zusammengehen mit dem Verein „Stadtprojekt Sassenberg“, der das Alte Zollhaus betreue, erläuterte Steinrück. Sowohl die Mitglieder als auch ein eventuelles Restvermögen wechseln so am 1. Januar ins Stadtprojekt.

Für die insgesamt 25 Einzelpersonen und Familien, die im Kulturverein Mitglied sind, bringt der Vereinswechsel sogar Vorteile: Es gebe viele Doppelmitgliedschaften und zudem sei der Mitgliedsbeitrag im Verein Stadtprojekt niedriger. Das allerdings ist nicht der Grund für die Verschmelzung. Beide Vereine sind einerseits in der Vorstandsarbeit von Nachwuchssorgen geplagt, zum anderen wollen sie ihre Kräfte bündeln. Schon seit gut einem Jahr seien die Vorstände gut miteinander vernetzt, so Steinrück. Die Kultur soll sich im gemeinsamen Verein als eigene Arbeitsgruppe wiederfinden.