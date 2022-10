Kurzweilig und urkomisch

Die neue Bühne der Laienspielschar kommt gut an bei den Theaterfreunden. Am Samstagabend gibt es jedenfalls im Rahmen der Premiere des Plattdeutschen Theaterstücks „Överall Ganoven“, ein Dreiakter aus der Feder von Wilfried Reinehr, in der Schützenhalle jede Menge Lob seitens der Besucher und Besucherinnen. Den Leistungen der Schauspieler und Schauspielerinnen wird ebenso gebührend Respekt gezollt. „Die sind großartig. Wir haben viel Spaß“, betonen viele gut gelaunt in der Pause.

