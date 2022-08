Laienspielschar mimt Bewohner

Wie lebte es sich eigentlich so als Leibeigener? Und wie als Herrschaft? Die Erlebnisführungen „Vorhang auf für Haus Harkkotten“ nehmen das Publikum hautnah mit in die Zeit um 1800. Die Laienspielschar Füchtorf kümmert sich dabei um die lebendige Seite.

Schon Rosine Freifrau von Korff, Erbauerin des heutigen Hauses Harkotten, liebte offenbar das Laienspiel. Zumindest ließ sie sich in Theaterkostüm porträtieren und ziert so den Einladungsflyer zu zwei besonderen Führungen auf dem Adelssitz. Unter dem Titel „Vorhang auf für Haus Harkotten“ lädt der Verein der Freunde und Förderer des Denkmals Harkotten am 26. August und 2. September zu Erlebnisführungen ein. Dabei spielt die Laienspielschar Füchtorf eine tragende Rolle.

Leben, Leiden, Lieben – was bewegte die Menschen auf Haus Harkotten in früheren Zeiten? Diesen Fragen ist das Projekt „Alltagswelt & große Gefühle“ auf den Grund gegangen, das Hausherrin Myriam Freifrau von Korff und die Münsteraner Kunsthistorikerin Dr. Birgit Gropp nun schon seit vielen Monaten beschäftigt. Viele Originalquellen aus persönlichen Aufzeichnungen der Hausbewohner, aber auch aus Akten der Gutsverwaltung wurden gesichert und ausgewertet. Erstes Ergebnis war eine Lesung mit professionellen Schauspielern.

Mit Unterstützung der Laienspielschar Füchtorf wird das Leben auf Harkotten um 1800 lebendig. Foto: privat

Nun gewannen die Organisatoren die Laienspielschar zum Mitmachen. Grundlage der Erlebnisführungen bildet ein Skript von Carsten Bender und Birgit Gropp, das auf den historischen Quellen fußt. Daraus sind vier szenische Bilder entstanden, die das Publikum bei der Führung in jeweils vier Gruppen passieren wird. Dass die Schauspieler regional verwurzelt sind, sei ihr dabei besonders wichtig. Die Laienspieler, zu denen auch der Hausherr zählt - allerdings nicht in der Rolle des Hausherrn - gehört, entführen das Publikum auf eine Reise in die Zeit um 1800, erzählt Freifrau von Korff. Es lernt das Alltagsleben bei der Familie auf Harkotten kennen. Dabei sind unter anderem Kapelle, Küche und Blauer Salon Orte der Handlung. Auf fröhliche Art erleben die Führungsteilnehmer Anekdoten aus den Familien, lernen eine eher rabiate Vertreterin adliger Heilkunst kennen oder erfahren, wie es sich eigentlich als Leibeigener so lebte. Die Erlebnisführungen starten am 26. August und am 2. September jeweils um 19 Uhr. Tickets kosten 10 Euro (. Die Anmeldung wird unter foerderverein@harkotten.eu erbeten. Der Wappensaal ist im Anschluss geöffnet.