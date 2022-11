Landwirte warten ungeduldig auf politische Entscheidungen

Die Agrarfachmesse „Eurotier“ in Hannover: 100 000 Besucher, 250 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 1700 Aussteller aus 55 Ländern, darunter auch die Firma Gites, ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln für Tierfutter aus Sassenberg. Es erhielt in Hannover Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum, der den Messebesuch laut Pressemitteilung seines Büros nutzte, um mit heimischen Unternehmen ins Gespräch zu kommen.

„An der Landwirtschaft hängen vor- und nachgelagert viele Unternehmen im Kreis Warendorf. Die meisten sind Mittelständler, familiengeführt und absolute Experten auf ihrem Gebiet. Sie produzieren Anlagen, Maschinen, Tierfutter, Saatgut, Stallausrüstung und Umwelttechnik für die Landwirtschaft – und das weltweit“, sagte Rehbaum.

Landwirte stehen in den Startlöchern

Der Abgeordnete sprach mit Gites-Gründer Philipp Austermann und Geschäftsführer Jan-Bernd Reeken über die Stimmungslage in der Agrarbranche. „Ich nehme aus den Gesprächen auf der Messe vor allem eines mit: Die Landwirte warten ungeduldig auf Entscheidungen von Minister Özdemir und stehen in den Startlöchern, um in ihre Tierhaltung, regionale Lebensmittelproduktion und Erzeugung erneuerbarer Energien zu investieren.“ Was ihnen fehle, sei Planungssicherheit. „Statt zunehmender Verunsicherung brauchen die Landwirte klare Vorgaben aus der Politik, in welche Richtung es gehen soll: Wie viel Platz braucht das Tier im Stall, wer trägt die Mehrkosten für mehr Tierwohl, lohnt eine Investition in eine neue Biogasanlage, wenn deren Erträge von der Ampel sogar rückwirkend abgeschöpft werden?“ nennt Rehbaum Beispiele.