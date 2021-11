Landwirtschaft 4.0 geht einfacher als gedacht

Als Vertreter des öffentlich geförderten „Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen“, dessen - in Deutschland einzigartiger - landwirtschaftliche Teil an der Hochschule Osnabrück angesiedelt ist, wirbt Nikolas Neddermann für die Chancen der digitalisierten Landwirtschaft. Im neuen Seminarraum „RaumZeit“ fanden sich Vertreter der Landwirtschaft zu einem spannenden Vortrag zusammen, der die Zukunft der Landwirtschaft ins Visier nahm.

Den intensiven Austausch unter den rund 30 Teilnehmern an einer Vortragsveranstaltung zum Thema „Landwirtschaft 4.0“ würdigte Referent Nikolas Neddermann von der Hochschule Osnabrück besonders. Etwa zu gleichen Teilen hatten sich praktizierende Landwirte, Vertreter von Landtechnikunternehmen aus der Region sowie weitere Interessierte im neuen Seminarraum „RaumZeit“ am Drostengarten zusammengefunden, um den Ausführungen von Neddermann und Professor Hubert Korte, zum Thema „Landwirtschaft 4.0“ lauschen.

Als Vertreter des öffentlich geförderten „Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen“, dessen - in Deutschland einzigartiger - landwirtschaftliche Teil an der Hochschule Osnabrück angesiedelt ist, wirbt Neddermann für die Chancen der digitalisierten Landwirtschaft. Es gehe beim „Digital Farming“ nicht immer um die ganz großen Lösungen, betont der Agrarwissenschaftler. Auch kleine kostengünstige Lösungen könnten zu Mehrwert führen. So könne etwa eine GPS-Steuerung für eine Landmaschine mit etwas Geschickt selber hergestellt werden. Landwirtschaft 4.0 sei, anders als mancher erwarte, auch bei schlechter digitaler Anbindung möglich, wenn zum Beispiel ein lokales Niedrigenergienetzwerk die Sensoren in Silo und Stall mit den nötigen Ausgabegeräten verbindet.

Den Mehrwert in dieser jüngsten Stufe der Modernisierung in der Landwirtschaft zu erkennen sei oft ein längerer Prozess und es brauche Durchhaltevermögen, gab er zu. Um die eigenen Möglichkeiten auszuloten, können sich Interessierte auch direkt an das Kompetenzzentrum wenden. „Wir sind sehr gut vernetzt und wissen, welche Akteure wir zusammenbringen müssen“ warb Neddermann (

05 41 / 9 69 50 17).