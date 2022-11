Laternenumzug trägt Licht ins Dorf

Lampenfieber zeigten die Viertklässler der Grundschule nicht, als sie am späten Sonntagnachmittag vor großem Publikum auftraten. Akribisch hatten sich die Kinder um Jost Möllmann, der die Hauptrolle beim diesjährigen Martinsspiel übernahm, auf diesen Moment vorbereitet, um die Geschichte des selbstlosen Soldaten zu erzählen. Nicht nur von ihrer Schulleiterin Marlies Borisch gab es dafür im Anschluss ein großes Lob.

Viele Kinder, deren Eltern und Großeltern hatten sich, ausgestattet mit bunten Laternen, bei einbrechender Dunkelheit auf dem Schulhof eingefunden. Das traditionelle Martinsspiel ist fester Bestandteil des von der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine organisierten Martinsumzugs. Deren Vorsitzender Daniel Benefader freute sich über die Resonanz und die tatkräftige Unterstützung rund um das Großereignis.

So hatten die Musiker des Spielmannszugs das Tütenpacken übernommen, die Kameradschaft ehemaliger Soldaten übernahm deren Verteilung an die Kinder. Neben diesem Dienst trat der Spielmannszug angeführt von Tambourmajor Felix Holtkämper auch musikalisch in Erscheinung – genau wie der Musikverein unter der Leitung von Jan Böckenholt. Nicht fehlen durfte ein „Martin“ hoch zu Ross. An diesem Sonntag übernahm Stefanie Böckenholt vom Reit-, Zucht- und Fahrverein St. Hubertus diese Aufgabe.

St. Martin hoch zu Ross: Stefanie Böckenholt übernahm diese Rolle. Foto: Christopher Irmler

Nach dem von Pastoralreferent Michel Dornbusch (St. Marien und Johannes) gespendeten Martinssegen und dem Martinsspiel setzte sich ein langer Tross begleitet von den Klängen der beiden Musikformationen in Bewegung durch den Dorfkern. Dabei konnten die Organisatoren einmal mehr auf die Wegesicherung durch Kameraden des Löschzugs Füchtorf vertrauen. Auf dem Schulhof dankte Benefader allen Beteiligten für ihr Mitwirken und sprach besonders den Kindern ein Lob aus. „Ihr habt Licht in das Dorf gebracht.“

Bei einsetzendem Regen leerte sich der Schulhof anschließend relativ schnell. Davon unbeeinflusst blieb jedoch der traditionelle Schlusspunkt eines jeden Martinsumzugs. So lagen 360 gepackte Tüten mit Süßigkeiten bereit, die nun von den ehrenamtlichen Helfern an den Zugängen zum Schulgelände an die Mädchen und Jungen ausgeteilt wurden.