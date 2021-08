Anette Lison freut sich über die vielen gespendeten Sportschuhe, die für einen guten Zweck weitergegeben werden oder in der “Laufschuh-Performance“ ihren Platz zwischen den Bäumen am Feldmarksee finden.

Eigentlich sollte am Sonntag der Sassenberger Triathlon powered by westenergie an den Start gehen. Doch zum zweiten Mal in Folge musste die beliebte und international bekannte Sportveranstaltung abgesagt werden. Allein die Hygienemaßnahmen für die mehr als 1300 Teilnehmer ist in Corona-Zeiten eine zu große Herausforderung. Dazu kommt die Logistik für rund 400 Helfer. „Der Start war sehr unsicher und dafür ist der Aufwand einfach zu hoch“, erklärt Anette Lison vom Vorstand.

Einige eingeschworene Fans waren dennoch am Sonntag nach Sassenberg gekommen, um dort zu schwimmen, Rad zu fahren und zu laufen. Die neun Triathleten aus Dortmund hatten allerdings Pech: „Heute ist das Strandbad geschlossen und sie mussten ihre Bahnen im Tümpel am Campingplatz ziehen“, erzählt Lison und zeigt sich dennoch beeindruckt vom Kampfgeist der Triathleten.

Die Vorstandsfrau steht am Feldmarksee auf der Höhe des Bootshauses und nimmt Sportschuhe entgegen. Denn eine Aktion findet trotz Absage statt: Die „Laufschuh-Performance“, die in diesem Jahr bereits ihren zehnten Geburtstag feiert. Wenn die Laufschuhe in Lisons Hände übergeben werden, liegt auch ein Zettel mit den damit gelaufenen Kilometern dabei. Die Zahlen werden am Ende des Tages addiert. Diesmal sind 10 207 Kilometer zusammengekommen. „Damit liegen wir irgendwo zwischen Kamerun und Antarktis“, zeigt sich Anette Lison, die für die Laufschuhaktion verantwortlich zeichnet, sehr zufrieden. Insgesamt seien es in den Jahren 72 200 Kilometer – knapp zweimal um den Globus.

Die Aktion dient auch einem guten Zweck: Gut erhaltene Laufschuhe werden nach Tansania und Burkina Faso geschickt. In diesem Jahr gehen einige, besonders kleinere Größen, auch an André Pöppelmann, der die Schuhe neben Nahrung mitnimmt zu Flutopfern in Katastrophengebiete.

Wie kam es dazu, dass eine reine Sportveranstaltung so eine Performance hervorbringt? Der Grundgedanke war, etwas Neues für die „TriArtLonlaube“ zu finden, die seinerzeit Willi Spieker, ein Mann der ersten Stunde, ins Leben gerufen hatte. Auf einem Teil der Strecke waren damals Kunstwerke ausgestellt.

„Da kam mir der Gedanke, dass wir die Sportler und Sportlerinnen mit einbinden müssen, wenn wir sie für die Kunst begeistern wollen. Die „TriArtLonlaube“ war ursprünglich eher darauf ausgerichtet die rund 5 000 Gäste während des Wettkampfes neben dem sportlichem Ereignis zu unterhalten. Ich wollte aber etwas für und mit den Triathleten und Triathletinnen machen“, erklärt Lison. Erst dadurch würde die Performance zu einem Kunstprojekt. „Die Schnüre, die wir zwischen den Bäumen gespannt haben, stehen für die Verbundenheit und Gemeinschaft der Sportler und Sportlerinnen auf der ganzen Welt untereinander. Die getragenen Laufschuhe, zu denen viele zum Teil eine sehr emotionale Beziehung haben, weil sie mit ihren Schuhen Erlebnisse, das Training und auch Wettkämpfe verbinden, werden zu emotional aufgeladenen Kunstobjekten, sobald diese an den Schnüren über dem Laubengang hängen“, so Anette Lison weiter.

Die Kilometer und die damit aufgebrachte Energie und gelebte Emotionen, könne man regelrecht spüren, wenn man unter den Schuhen her liefe. Das habe nicht nur sie selbst, sondern bisher jeden begeistert. Viele hätten Ihre Erlebnisse, die sie mit den Schuhen verbinden auf Zettel geschrieben. „Jedes Jahr sieht man einige bei der Laufschuhperformance, wie sie nach ihren alten Laufschuhen suchen und sich total freuen, wenn sie diese wiederentdeckt haben. Sollten ihre alten Laufschuhe nicht dabei sein, dann sind sie sicher an „andere Füße“ gegangen und schenken ihren neuen Besitzern hoffentlich noch viele tolle Erlebnisse und Energie“, strahlt Anette Lison. Im vergangenen Jahr waren Schuhpaare zusammengekommen, die insgesamt zusammen mehr als 25 000 Kilometer auf dem Buckel hatten. Wer noch gut erhaltene, aber ausgediente Laufschuhe Zuhause hat, kann auch jetzt noch spenden.

So zufrieden das Orga-Team auch ist. Eines bereitet ihnen dennoch ein wenig Kopfschmerzen. Denn den Sassenberger Triathlon zu stemmen ist eine große Herausforderung für den Vorstand. In den vergangenen Jahren ist die Traditionsveranstaltung stetig weiter gewachsen. Das bedeutet auch, dass Organisation und Durchführung wesentlich umfangreicher wurde. Bisher lastet dies auf lediglich fünf Schultern. Aus diesem Grund ist das Orga-Team auf Helfer und Unterstützer angewiesen. „Wir brauchen dringend Verstärkung. In allen Bereichen“, animiert Anette Lison engagierte Menschen zum Team zu kommen. Melden können sich „Teamgeister“ auf der Homepage des Triathlons.