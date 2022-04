Laura I. eröffnet Spargelsaison

Zehn Auflagen des Spargelfrühlings feierte die Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine mit zahlreichen Besuchern aus Nah und Fern rund um den Tie. Auf die elfte Auflage mussten sie bis zum gestrigen Sonntag warten. „Heute ist es endlich wieder soweit“, entfuhr es Klaus Hölscher, als er die Gäste am Tie begrüßte. 30 Vereine hatten nach den coronabedingt abgesagten Veranstaltungen 2020 und 2021 ein buntes Programm mit vielfältigen Angeboten auf die Beine gestellt.

„ »Wir wünschen euch, dass der Spargel wächst und gedeiht, kurz: eine schöne Spargelzeit.« “ Landrat Dr. Olaf Gericke

Da wäre der Heimatverein, der an seiner „Puddingbar“ knapp 20 Sorten im Angebot hatte. Der Förderverein der Grundschule bat die Jüngsten ans Glücksrad, die DLRG hatte Hüpfburg und „Hau den Lukas“ aufgebaut. Vor der Kirche zogen Pferde und Ponys gerade die jüngeren Besucher in ihren Bann. Mit wenigen Ausnahmen spielte auch das Wetter mit, sodass viele Menschen durch die Straßen schlenderten.

Für hektisches Treiben der anderen Art sorgte am Vormittag ein Stromausfall in Teilen des Dorfes, welcher die Westnetz-Techniker auf den Plan rief. Insgesamt, so berichtete Daniel Benefader, habe man fast alle Aussteller begrüßen können. Doch auch bei ihnen habe Corona – Stichwort Quarantäne – Spuren hinterlassen, weshalb mancher Platz dann doch frei bleiben musste.

Eine große Lücke dürfte derweil ein Füchtorfer Urgestein hinterlassen. Luise Heitkamp-Abke bot ein letztes Mal ihre Handarbeitsartikel für einen Guten Zweck an. „Ja, ich weiß: Zehn Jahre lang habe ich schon gesagt, dass ich aufhöre, aber jetzt ist wirklich Schluss“, so die rüstige Seniorin. Nicht ohne Stolz berichtete sie früh von Erfolgen. „Wir haben schon ein Bild für 200 Euro verkauft.“ Überraschend sei das jedoch nicht. „Wir haben ja schließlich besondere Sachen hier.“ Auch sie engagierte sich für die Ukraine-Hilfe der Aktion Kleiner Prinz. „Es ist großartig, dass Sie unsere Aktion so vielfältig unterstützen“, dankte AKP-Projektleiter Dieter Grothues auf der Bühne am Tie allen Aktiven.

Landrat Dr. Olaf Gericke sprach ein Grußwort in Reimform: „Wir wünschen euch, dass der Spargel wächst und gedeiht, kurz: eine schöne Spargelzeit.“ Bürgermeister Josef Uphoff brachte ebenfalls seine Freude über die Rückkehr der beliebten Traditionsveranstaltung zum Ausdruck. „Wir dürfen den heutigen Tag als großes Geschenk betrachten.“ Königin Laura I. nutzte die lange Amtszeit übrigens, um selbst in der Nachbarschaft beim Spargelsortieren zu helfen, wie sie nun berichtete. Routiniert meisterte sie dann auch mit den geladenen Gästen den symbolischen Startschuss der bis zum 24. Juni dauernden Spargelsaison: das Hissen der großen Spargelflagge auf dem Tie. Es folgten ein buntes Bühnenprogramm und weitere Aktionen im Dorfkern, in dem man allen Beteiligten die Freude über den lange ersehnten Tag anmerkte.