Letzte Tage einer Energieschleuder

Schon allein der Gaszähler, der im Technikraum des Freibads hängt, ist monströs. „Da gehen 500 m³ Gas in 24 Stunden durch, da muss er schon ein bisschen größer sein, als ein Haushaltszähler“, sagt Schwimmmeisterin Heike Höft schmunzelnd. Natürlich ist das ein theoretischer Wert, denn 24 Stunden am Stück läuft die Heizungsanlage für das Freibad nicht. Dennoch: Wenn der alte „Temperator“, so die Bezeichnung des derzeitigen Wärmeerzeugers für das Freibadwasser, erst einmal verschwunden ist, wird sich Sassenberg über eine erhebliche Gaseinsparung freuen dürfen - unvergleichlich viel mehr, als durch ein Absenken der Wassertemperatur oder andere Maßnahmen zu realisieren wäre, die derzeit im Zuge der Gaskrise andernorts diskutiert werden.

Im Temperator wird das Badewasser mit einem Sprühverfahren erhitzt. Foto: Ulrike von Brevern

23 Grad beträgt die Mindesttemperatur, auf die der Temperator das Beckenwasser in einem Sprühverfahren erhitzt. Die Sonne der vergangenen Tage hat allerdings dafür gesorgt, dass die tatsächliche Temperatur höher liegt. Überhaupt hilft die Sonne kräftig mit. In den den vergangenen zwei Wochen brauchte der Wärmeerzeuger überhaupt nicht zu arbeiten, in kühleren Perioden springt er für zwei, oder drei Stunden am Tag an, um nach zu heizen.

Die Technik allerdings ist hoffnungslos veraltet. Es ist wohl das letzte derartige Gerät im Kreis, bestätigt Marcel Krieft, für die Sanierung des Freibads zuständiger Mitarbeiter in der Bauverwaltung der Stadt. Auch in ganz NRW gehört es zu den letzten seiner Art. Insgesamt schwankte der Gasverbrauch des Freibads in den vergangenen vier Jahren zwischen 285.000 und 208.000 Kilowattstunden im Jahr – je nach Außentemperatur und Öffnungstagen.

Nach der Sanierung, die nach derzeitigen Plänen noch in diesem Jahr beginnt, wird eine auf dem Dach installierte Luftwärmepumpe die Hauptlast der Wärmeerzeugung tragen. Krieft spricht von rund 80 Prozent. Nur im Ausnahmefall soll bei Spitzenlasten noch ein Gaskessel in Aktion treten. Der könnte natürlich auch ausgeschaltet bleiben mit der Folge, dass die Wassertemperatur an kühleren Tagen vielleicht auch mal unter das derzeitige Minimum sinkt. Ob das sinnvoll ist, müsste sich dann erweisen, gerade, wenn es um die Frühschwimmer geht. Doch das ist Zukunftsmusik.

Die Filteranlagen bleiben von der Sanierung unberührt. Foto: Ulrike von Brevern

Insgesamt wird die Sanierung des Freibads nach jüngster Schätzung rund 3,4 Millionen Euro brutto kosten. Rund 450.000 Euro fließen in die Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung und davon wiederum rund 114.000 Euro in die neue Wärmeerzeugung. Die Schwimmbadtechnik selber, zu der die mächtigen Filter sowie die Chlorgasanlage gehören, die sich gegenwärtig das Technikgebäude mit dem „Temperator“ teilen, sind von der Sanierung nicht betroffen. Dagegen gehört eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 18 Kilowattpeak, die über dem Eingangsbereich entstehen soll, zum energetischen Teil der Sanierung. Sie wird das Bad mit dem nötigen Strom versorgen.

Azubi, gerne noch für dieses Jahr, gesucht

Energetisch scheint also alles auf dem besten Weg. Anders ist das beim Schwimmmeister-Nachwuchs. Für den Ausbildungsplatz zur Fachangestellten für Bäderbetriebe, der in diesem Sommer frei wird, haben Heike Höft und ihr Team noch keinen Nachfolger gefunden. Wer sich also für den Beruf interessiert, könnte sich noch schnell bewerben und schon im August starten. Der Vorgängerin konnte eine Übernahme angeboten werden.