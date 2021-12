Lichterschau trotzt Sorgenfalten

Das Schmücken findet in der heimischen Scheune statt, und am Wochenende geht der beleuchtete Treckercorso auf Tour mit dem Ziel, für alle einen „Funken Hoffnung“ zu verbreiten.

Die Vorbereitung geht in diesem Jahr schneller: Das Plakat für die Frontaufhängung lag noch ebenso auf dem Speicher wie die Lichterketten, die aus dem Trecker einen leuchtenden Hoffnungsboten machen werden. Mit festlich geschmückten Treckercorsos wollen heimische Landwirte des Verbunds „Land schafft Verbindung“ (LsV) einen „Funken Hoffnung“ verbreiten. Gestartet als Aufmunterung für alle in Zeiten des Corona-Lockdowns 2020, können die Landwirte in diesem Jahr den Hoffnungsschimmer einmal mehr auch selbst gut gebrauchen. „Als Sassenberger Landwirt steht man mitten zwischen den Mühlen des Weltmarktes“, fasst Benedikt Wiefel von „LsV“ die gegenwärtige Situation zusammen.

Gemeinsam mit den Berufskollegen Helmut Ostlinning und Reinhard Buddenkotte schmückt er in der heimischen Scheune den Trecker für die erste große Tour Richtung Warendorf. An diesem Wochenende stehen für die Landwirte dann unter anderem Sassenberg und Beelen auf dem Programm. Die Bauern zauberten den Menschen gern ein Lächeln ins Gesicht, sagen sie, wünschten sich allerdings auf der anderen Seite auch von der Bevölkerung mehr Verbundenheit. Verständnis dafür, dass es auch mal stinkt zum Beispiel; vor allem aber Anerkennung für ihre Produkte: „Was wir produzieren, ist kein Ramsch“, betont Marion Wiefel.

Handelsketten führen 5D ein

So sind die Landwirte auch stolz darauf, dass immer mehr Handelsketten beim Schweinefleisch „5D“ einführen wollen, das bedeutet, dass die gesamte Produktionskette von der Geburt der Tiere bis zur Verarbeitung des Fleisches in Deutschland abläuft. „Ohne LsV hätte es das nicht gegeben“, ist sich Wiefel sicher. Die Maßnahme hilft, weil damit ausländische Konkurrenz, für die teure deutsche Produktionsstandards nicht gelten, außen vor bleibt.

Auch Rinderhalter ärgern sich, wenn Rindfleisch aus Ländern mit geringeren Auflagen etwa in Südamerika günstig auf den deutschen Markt drängt. Doch hier verweist Ostlinning schmunzelnd auf einen aus Sicht der Bauern positiven Effekt der Verflechtungen mit dem Weltmarkt: „Zur Zeit sind die Containerpreise extrem hoch!“

Krise am Schlachtschweinemarkt

Das alles beherrschende Thema für die heimischen Bauern, in der überwiegenden Zahl Fleischproduzenten, ist jedoch die Krise am Schlachtschweinemarkt. Weil China die Einfuhr von deutschem Schweinefleisch nach dem erstem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest stoppte, sind die Fleischpreise in den Keller gerutscht. Mäster können seither teilweise nicht mal mehr kostendeckend verkaufen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Ställe – ein Aufgeben rückt da für manchen in den Blick.

Trecker schmücken Foto: Ulrike von Brevern

Dass es im kommenden Jahr nicht einfacher wird, zeichnet sich schon jetzt ab und das hat weiter mit dem Weltmarkt zu tun. „Die Futterkosten sind extrem hoch, weil zum Beispiel die Mineralstoffe, die meist aus China kommen, knapp sind“, erläutert Ostlinning. Ein zusätzlicher Schock kam für ihn, als er den Dünger für das kommende Jahr bestellen wollte. Hier sei unter anderem Weißrussland für eine Verknappung verantwortlich. „Ich weiß nicht, ob noch jeder den Dünger bekommt, den er braucht“, nennt er eine weitere Sorge.

Lichternetz und Lichterketten sind montiert

Lichternetz und Lichterketten sind schließlich erfolgreich auf dem Trecker montiert, das Arbeitsgerät funkelt und leuchtet. Viele Sassenberger warten schon gespannt auf „ihren“ Treckerkorso durch den Ort. Sie können sich auf den späten Sonntagnachmittag (12. Dezember) freuen. Die genaue Fahrtroute gibt LsV erst ab 16 Uhr über soziale Medien bekannt. Die Geheimhaltung ist kein Selbstzweck: Die Landwirte möchten Freude bringen, aber Menschenaufläufe vermeiden. Sie bitten auch nachdrücklich darum, Abstand zu halten, damit aus dem Hoffnungsfunken keine Ansteckungswelle wird.