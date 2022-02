Liebevolle Blumengrüße zum Valentinstag

Die Freundinnen des Inner Wheel Clubs waren am Altenzentrum St. Johannes vor Ort, um mit bunten Blumen zum Valentinstag Freude zu schenken.

Inner Wheel Club

Es ist zwar noch kühl an diesem Nachmittag, doch das hält Regina Spitthöver, Angelika Frömming, Gisela Gröne, Dr. Edelgard Kahlert und Elisabeth Budde nicht davon ab, zum Altenzentrum St. Josef nach Sassenberg zu kommen, um den Senioren und Seniorinnen einen bunten Frühlingsgruß zu überreichen. Zum zweiten Mal waren die Freundinnen des Inner Wheel Clubs (IWC) vor Ort, um mit bunten Blumen Freude zu schenken.

Persönlich können die Freundinnen den Bewohnern und Bewohnerinnen die Geschenke wegen Corona nicht übergeben. Entgegengenommen werden sie von Frauke Kuhlmann vom Sozialdienst des Hauses. Die Blütenpracht wird in allen Wohnbereichen zu sehen sein. Sowohl in der Küche als auch auf den Fluren und im Wohnbereich. „Alle erfreuen sich sehr an den bunten Sträußen“ zeigt Frauke Kuhlmann sich dankbar für die floralen Grüße. Doch nicht nur Blumen, sondern ebenso liebevolle Briefe und Gedichte haben die Damen im Gepäck. „Die werden wir ans schwarze Brett hängen, damit auch jeder die lieben Worte lesen kann“, verspricht Frauke Kuhlmann.

Zuversicht auf einen unbeschwerten Sommer

„Es ist doch Valentinstag. Mit der Farbenpracht und dem Blumenduft möchte der IWC Freude und Zuversicht auf einen unbeschwerten Sommer überbringen“, sagt Regina Spitthöver bei der Übergabe. Der Förderverein des IWC unterstützt seit Jahren im Rahmen des Clubprojektes „Inner Wheel macht Senioren mobil“ die Bewohner und Bewohnerinnen des Seniorenheims, wo der IWC insgesamt fünf feste Termine im Jahr hat. Unter anderem gab es bereits einige Musiknachmittage, Ausflüge zum Spargelessen oder Spaziergänge. Vieles musste aufgrund der Pandemie ausfallen, aber etwas konnte doch realisiert werden. Seit der Pandemie hat der IWC umdenken müssen und sich immer neue Überraschungen einfallen lassen.

Wie zum Beispiel das kleine Weihnachtskonzert des Musikvereins Füchtorf, das draußen im Garten stattfinden konnte. „Das war ein Highlight und alle waren begeistert“, erinnerte Inner Wheel Club-Präsidentin Elisabeth Budde sich strahlend.