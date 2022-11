Lieder zu Herbst und Halloween

„Warum kleiden die Bäume sich wohl aus, wenn es Herbst wird?“ Diese Frage konnten die Kinder des Jekits-Chores der Johannesschule und der Chor-AG der St.-Nikolausschule ihren Zuhörern auf dem Schützenplatz gut musikalisch beantworten. Das Konzert mit über 50 Chorkindern, die unter der Leitung von Christiane Brenne schwungvoll sangen, war ein voller Erfolg und begeisterte das zahlreiche Publikum.

Mit Herbstliedern, Liedern über Dracula, Hexen, Spinnen und modernem Liedgut wie „Wir wollen ein Tier“ aus dem angesagten Film „Die Schule der magischen Tiere“ konnten die Kinder ihr Publikum mitreißen. Einige Kinder hatten für die passende Atmosphäre extra Kürbisse zur Dekoration mitgebracht. Zum Abschluss erklang „Singen ist ne coole Sache“ und da waren sich alle einig.

Christiane Brenne, Regionalleitung und Chorleitung der Schule für Musik im Kreis Warendorf unterrichtet seit Jahren die Chor-AG der St.-Nikolausschule und in der Johannesschule Jekits „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, ein kulturelles Bildungsprogramm an Grund- und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen.