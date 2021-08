Line-up beim Kottenrock steht

Die neue Corona-Verordnung spielt den Organisatoren des Kottenrock-Festivals ausnahmsweise in die Hände. Darum können sie am 4. September ihre Veranstaltung wie geplant durchführen und sogar noch weitere Eintrittskarten anbieten.

Die Liste der Bands, die am 4. September beim Kottenrock-Festival den Hof Hülsmann rocken werden, steht jetzt. Und seit dieser Woche ist auch sicher, dass das Open-Air-Festival stattfinden wird, freut sich Mitorganisator Daniel Dudek. Die seit Freitag geltende Coronaschutzverordnung spielte den ehrenamtlichen Organisatoren vom „Verein zur Förderung der alternativ-kulturellen Vielfalt in Sassenberg“ diesmal in die Hände. Ebenso wie beim Thema Eintrittskarten: Es gibt wieder welche.

Drei Bands aus der Region werden am Festival-Samstag von 19 bis 23 Uhr ihr Bestes geben: „Insanity Moments“ aus Ibbenbüren, „The Travelling Stone“ aus Osnabrück und „National Park Center“ aus Münster. Danach ist eine Aftershowparty geplant.

„ »Ohne die neue Verordnung wäre es ausgefallen, die Inzidenzstufe drei hätte den Knock-out bedeutet.« “ Daniel Dudek

Das Festival hatte noch vor wenigen Tagen heftig auf der Kippe gestanden. „Ohne die neue Verordnung wäre es ausgefallen, die Inzidenzstufe drei hätte den Knock-out bedeutet“, erinnert sich Dudek. Nun hätte man sogar auf auf die Tische verzichten können, an denen die Gäste wie im vergangenen Jahr beim „Kottenröckchen“ platznehmen werden. „Aber dann wären für Nicht-Geimpfte PCR-Tests nötig gewesen und das wollten wir niemanden zumuten.“ Das Tanzen am Platz ist durchaus erlaubt.

Musik machen in diesem Jahr ausschließlich Jungs: Die Vier von „National Park Visitor Center“ kündigen „Songs über das Wegfahren, nach Hause kommen und über die Ansprache des Trainers in der Halbzeitpause“ an. „Insanity Moments“ bedienen nach eigenem Bekunden beide: Metal- und Rockliebhaber. Melodischer Gesang passt bei ihnen mit gesellschaftskritischen, düsteren Texten und harten Gitarrenriffs zusammen: Sie ließen in kein Genere pressen, sondern machten ihr eigenes Ding. „The Traveling Stone“ haben es 2017 bis ins Neo-Magazin „Royal“ mit Jan Böhmermann geschafft und wurden von Musikerkollegen hochgelobt. Sie stehen für eingängigen, modernen Rock, ruhige Balladen und energiegeladene Rhythmen.

Wer in den Sound der Bands reinhören möchte: Die Kottenrocker haben auf Spotify eine eigne Playlist „Kottenrock Festival 2021“ zusammengestellt.

Die Eintrittskarten, die Mitte Juli zunächst vorsichtig auf 100 begrenzt wurden, waren damals binnen eines Tages weg. Jetzt konnten die Organisatoren noch einmal 50 nachschießen. Sollten nach dem Internetverkauf, der unter linktr.ee/kottenrock zu erreichen ist, noch Karten übrig sein, wird es eine Abendkasse geben, kündigen die Organisatoren an.